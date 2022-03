Putin, su rata y seis formas en que la guerra en Ucrania podría terminar

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, durante una conferencia de prensa. (FOTO: Sputnik/Sergey Guneev/Pool via REUTERS)

Nadie sabe cómo terminará la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, pero la mayoría de los escenarios van de mal en peor. Para comprenderlos, de bede comenzar por considerar lo que es, sin duda, la rata más notoria del mundo.

El presidente ruso, Vladimir Putin, afirma que una vez, cuando era niño en lo que entonces era Leningrado, persiguió una rata por un pasillo. Acorralada, la rata se volvió hacia él y lo atacó.

¿Por qué Putin se ha asegurado de que esta anécdota se siga retomando entre los observadores de Rusia en todo el mundo? La sabiduría convencional es que es otra de sus amenazas veladas. “Soy esa rata, excepto que tengo garras nucleares, insinúa. Así que no me arrincones”, pareciera que es su amenaza.

Este punto de vista, llamémoslo la vista de ojo de rata, debe tener en cuenta todos los escenarios posibles. Si el análisis fuera sobre lo que es bueno para Rusia, la invasión nunca habría comenzado y podría terminar en cualquier momento con un acuerdo negociado. Después de todo, el ataque solo ha dañado los intereses nacionales, al aislar al país internacionalmente y empobrecer a una mayor parte de su población. Pero Rusia no es el actor relevante. La rata metafórica en el Kremlin es él.

La gente pasa por delante de los restos de un misil en una terminal de autobuses, mientras continúa la invasión rusa de Ucrania, en Kiev, Ucrania, 4 de marzo de 2022. REUTERS/Valentyn Ogirenko

Según todas las apariencias, Putin está hoy en día aislado y en su propio mundo mental. A diferencia de sus predecesores soviéticos, no tiene un buró político a su alrededor u otros controles y equilibrios creíbles; él decide solo. Y al igual que otros tiranos actuales y anteriores (me viene a la mente Saddam Hussein), tiene motivos para preocuparse de que su propio fracaso político probablemente termine en una jubilación tediosa pero plácida y no en algo más violento y abrupto.

Visto desde la perspectiva de la rata, por lo tanto, hay muchos pasillos alrededor sin salida. Con eso en mente, los escenarios se ven de la siguiente manera.

<b>Los ucranianos ganan</b>

Una heroica defensa ucraniana que realmente repele a las fuerzas rusas sigue siendo militarmente poco probable, pero por supuesto es el resultado preferido por la mayor parte del mundo. Una Ucrania traumatizada pero triunfante se vincularía con una Unión Europea nuevamente coherente y decidida aceleraría su integración en el Occidente democrático. La OTAN tendría un nuevo sentido de propósito. China, con el ojo puesto en Taiwán, lo pensaría dos veces antes de meterse en más problemas.

Pero Putin estaría en ese rincón metafórico. Ha estado haciéndose pasar en todas partes por el defensor de Rusia contra un Occidente supuestamente agresivo y redentor de los rusos étnicos y los hermanos eslavos. Una victoria ucraniana haría insostenible toda esa propaganda. No pudo sobrevivir políticamente a la derrota y lo sabe. Por lo tanto, no permitirá que este escenario suceda. En lugar de retirarse, seguirá uno de los otros tres caminos.

El 4 de marzo de 2022, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU votó abrumadoramente a favor de crear una investigación de alto nivel sobre las violaciones cometidas tras la toma de Rusia. invasión de Ucrania. Más de 1,2 millones de personas han huido de Ucrania a los países vecinos desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala el 24 de febrero, según mostraron las cifras de las Naciones Unidas el 4 de marzo de 2022. (Foto de ARIS MESSINIS / AFP)

<b>Un reinado ruso del terror</b>

Podría escalar el ataque dramáticamente, pero aún así solo con armas convencionales. Básicamente, eso significa bombardear a Ucrania para que se someta. La pérdida de vidas civiles y militares sería horrenda, pero a Putin no le importaría. Incorporaría una Ucrania hirviente y resentida, ya sea como un estado títere nominalmente independiente o como una subdivisión de la Gran Rusia, y tal vez agregaría Bielorrusia por si acaso.

Para reprimir la disidencia en casa y en Ucrania, Putin tendría que completar su transformación de Rusia en un estado policial, eliminando y persiguiendo los últimos restos de la libertad de expresión. Su imperio se convertiría en un paria permanente en la comunidad internacional. El mundo tendría una nueva Cortina de Hierro.

<b>Otro Afganistán</b>

O podría escalar menos dramáticamente, enviando suficiente poderío militar ruso a Ucrania para evitar una derrota total. Entonces, el país podría convertirse en lo que Afganistán fue para el líder soviético Leonid Brezhnev después de 1979, o para Estados Unidos y sus aliados después de 2001: un atolladero.

Un soldado herido descansa en un hospital militar en la ciudad de Irpin, al oeste de Kiev, el 4 de marzo de 2022. (Foto ARIS MESSINIS / AFP)

El costo en términos humanos seguiría siendo impactante, sobre todo para los ucranianos, pero también para los soldados rusos y los rusos comunes que sufren peores represiones y penurias por las sanciones. A Putin no le importaría eso, siempre que piense que su lugar en el Kremlin permanece seguro. Pero desde el punto de vista de la rata, un atolladero se parece mucho a quedarse atrapado en la esquina de ese pasillo indefinidamente.

<b>Escalar para desescalar</b>

Si realmente es como la rata que lo atacó, Putin considerará al menos otra opción, literalmente nuclear. Es el que ya ha insinuado. Afirmando que la OTAN y la UE lo están acorralando al apoyar a Ucrania con armas y otros medios, podría lanzar uno o más ataques nucleares “limitados” con las llamadas ojivas tácticas (que aquí significan ojivas de bajo rendimiento).

Apostaría a que Occidente no tomaría represalias en nombre de Ucrania, porque eso desencadenaría un intercambio nuclear con armas “estratégicas” más grandes, que terminaría en Destrucción Mutua Asegurada (MAD), como se la conocía durante la Guerra Fría. Pero como la rata, correría el riesgo.

Ucrania, como Japón en 1945, no tendría más remedio que rendirse. Es por eso que los expertos militares llaman a esta estrategia “escalar para desescalar”. Pero el mundo nunca volvería a ser el mismo. A los nombres de Hiroshima y Nagasaki se unirían otros en la lista de perdición de la humanidad. Y, sin embargo, Putin podría decir que salió de la esquina de un pasillo en particular.

Una mujer y si hija se refugian de los bombardeos en el subterráneo en Kiev Foto: (Joaquín Sánchez Mariño)

<b>Otra revolución rusa</b>

También hay escenarios más optimistas. A pesar de la cortina de propaganda y desinformación de Putin, suficientes rusos entienden las circunstancias de su invasión no provocada y los riesgos catastróficos. Podrían rebelarse. Esto podría tomar la forma de un movimiento de amplia base centrado en un líder de la oposición como Alexey Navalny. O podría ser un golpe de estado o putsch desde dentro de la élite.

Desafortunadamente, ninguno de los dos tipos de insurrección parece probable por ahora. Los rusos pueden haber notado que los bielorrusos de al lado han estado resistiendo heroicamente a su dictador desde agosto de 2020, sin éxito pero con mucha represión brutal para demostrarlo. Y cualquier miembro de lo que quede del círculo íntimo de Putin que contemple un golpe de estado recordará el destino de los conspiradores en torno a Claus von Stauffenberg en 1944.

No obstante, una revolución rusa de cosecha propia sería, con mucho, el mejor resultado. El nuevo régimen de Moscú podría culpar del ataque solo a Putin, lo que resulta ser cierto. Por lo tanto, podría retirarse sin parecer débil. La comunidad internacional podría recibir a Rusia con los brazos abiertos. El mundo, incluida Rusia, se convertiría en un lugar mejor.

<b>China interviene</b>

El presidente chino, Xi Jinping, aplaude durante la inauguración del Congreso Nacional de su partido. (FOTO: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins)

Un segundo mejor escenario, pero más plausible, involucra a Beijing. Oficialmente, China, bajo la presidencia de Xi Jinping, es, si no un aliado de Rusia, al menos su socio en la lucha conjunta contra el Occidente liderado por Estados Unidos. Pero China se considera a sí misma una potencia en ascenso y Rusia en caída. Tal como lo ve Xi, Putin a veces es útil, pero también una responsabilidad potencial.

En particular, China está profundamente en conflicto con el ataque de Putin porque viola la soberanía nacional de otro país, el principio que Xi invocaría si alguna vez se tragara Taiwán (que considera una provincia china) y exigiera que Estados Unidos se mantuviera al margen. Y China, que tiene un arsenal nuclear pequeño pero de rápido crecimiento, ciertamente no aprobaría el uso de armas nucleares tácticas y el caos global resultante.

Por ahora, la ambivalencia de Xi ha condenado a Pekín a un doble discurso insostenible. En las Naciones Unidas esta semana, 141 países votaron para deplorar la agresión de Putin. China podría haberse unido a los cuatro canallas (Bielorrusia, Corea del Norte, Eritrea y Siria) que votaron con Rusia en contra de la resolución. En cambio, junto con otros 34 países, simplemente se abstuvo.

Si China decidiera contener a Putin, tendría la influencia. Podría retirar los salvavidas económicos y diplomáticos que necesita Moscú. Al mismo tiempo, podría encontrar discretamente trampillas secretas al final de los pasillos. Después de todo, la mejor manera de lidiar con una rata acorralada suele ser dejarla escapar antes de que haga más daño.

Andreas KluthAndreas Kluth es columnista de Bloomberg Opinion. Anteriormente fue editor en jefe de Handelsblatt Global y escritor de The Economist. Es el autor de “Hannibal and Me”. es columnista de Bloomberg Opinión. Anteriormente fue editor en jefe de Handelsblatt Global y escritor de The Economist. Es el autor de “Hannibal and Me”. @andreakluth @andreakluth

