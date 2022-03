Boris Johnson felicitó a los periodistas que sufrieron una emboscada de las tropas rusas: “Arriesgan sus vidas para garantizar que se diga la verdad”

British Prime Minister Boris Johnson speaks at a news conference at the British embassy in Warsaw, Poland March 1, 2022. Leon Neal/Pool via REUTERS REFILE - CORRECTING LOCATION

El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, felicitó este sábado a los periodistas de la cadena Sky News que sufrieron una emboscada por parte de las tropas rusas en la ciudad de Bucha.

“La valentía de estos periodistas, que se ponen en situaciones aterradoras y peligrosas, es asombrosa de ver. Están arriesgando sus vidas para garantizar que se diga la verdad. La prensa libre no se dejará intimidar ni acobardar por actos de violencia bárbaros e indiscriminados”, escribió Johnson en su cuenta de Twitter.

El lunes, cerca de Kiev, el corresponsal jefe de Sky News Stuart Ramsay y su equipo habrían sido atacados por un escuadrón de reconocimiento ruso saboteador, según les dijeron luego del hecho. El operador de cámara Richie Mockler recibió dos disparos en su chaleco antibalas, y Ramsay resultó herido. Su experiencia ilustra la escala del caos y la violencia a medida que la invasión de Rusia entra en una fase nueva y más letal.

El equipo periodístico había partido hacia la ciudad de Bucha, donde el día anterior un convoy ruso había sido destruido por el ejército ucraniano. Contactos de confianza en el pueblo les dijeron que estaba tranquilo y prometieron mostrarles el convoy y contarles lo que había sucedido.

Emboscada A Periodistas De Sky News En Ucrania Durante Invasión Rusa

La ciudad está a solo 30 kilómetros del centro de Kiev, pero el viaje les tomó horas porque las carreteras estaban cerradas y los redireccionaron innumerables veces. “De ser un lugar tranquilo, toda esta parte del campo, incluido nuestro destino previsto, se había convertido en un campo de batalla”, dijo Ramsay en un testimonio que publicó en la página del medio.

“Apuntando armas hacia nuestro auto, el último puesto de control ucraniano sugirió que no deberíamos ir más allá. Elegimos regresar al centro de la ciudad (...) Decidimos cortar hacia la parte occidental de la ciudad y volver a entrar desde una dirección diferente. Nos detuvimos en un puesto de control y hablamos con los soldados y la policía, y les preguntamos si el camino hacia Kyiv era transitable”, relata el periodista. “Nos dijo que podíamos girar a la izquierda e ir por el camino a Kiev; dijo que estaba abierto”.

“Nos pusimos en marcha. Y luego, de la nada, una pequeña explosión. Vi que algo golpeó el auto y reventó una llanta. Rodamos hasta detenernos. Y entonces nuestro mundo se puso patas arriba”.

La primera ronda de disparos rompió el parabrisas. El camarógrafo Richie Mockler se acurrucó en el espacio para los pies del pasajero delantero mientras las balas cayeron en cascada por todo el auto.

“No lo sabíamos en ese momento, pero más tarde los ucranianos nos dijeron que estábamos siendo emboscados por un escuadrón de reconocimiento ruso saboteador. Fue profesional, las rondas seguían chocando contra el auto, no fallaron”, afirmó.

Lograron salir: “Los cinco estábamos vivos. No podíamos creerlo. Estábamos en estado de shock, no hay duda al respecto. Pero eufóricos de estar vivo. Martin Vowles me dijo, es un milagro que alguno de nosotros haya salido, y mucho menos los cinco”.

Todavía en la línea de fuego, se alejaron del auto, usando un muro de concreto para cubrirse. “Vimos una unidad de fábrica con una puerta abierta y corrimos de uno en uno adentro, buscando refugio. Estábamos convencidos de que los tiradores vendrían a acabar con nosotros. Se abrió una puerta y tres cuidadores nos hicieron señas para que entráramos en su taller”.

“Corrimos adentro y nos juntamos, mientras los productores llamaron a los miembros del personal de Sky, señalando el comienzo de un esfuerzo frenético para tratar de comenzar a organizar un rescate para nosotros”, prosiguió el periodista. “Sabíamos que llevaría horas y esperábamos pasar la noche en el taller mientras se trabajaba en la logística. Extraer personas de lugares remotos en medio de una guerra que continúa es diabólicamente difícil”.

Pasaron horas y ya habían comenzado a dormirse cuando escucharon: “¡Policía ucraniana, vengan rápido!”

“Había un largo camino por recorrer, pero habíamos sido rescatados. Un día después, regresamos al centro de Kiev. El caso es que tuvimos mucha suerte. Pero miles de ucranianos están muriendo, y las familias están siendo atacadas por los escuadrones de la muerte rusos al igual que nosotros, conduciendo en un salón familiar y atacados”.

SEGUIR LEYENDO: