La agencia antidopaje rusa permitió que la patinadora Kamila Valiera compitiera en los Juegos Olímpicos a pesar de haber dado positivo en un control

Kamila Valieva REUTERS/Evgenia Novozhenina

Valieva, de 15 años, una estrella destacada de los Juegos que ayudó al Comité Olímpico Ruso (ROC) a llevarse el oro a casa en el evento por equipos de patinaje artístico del lunes , pudo competir a pesar de dar positivo por trimetazidina, un medicamento prohibido para el corazón, que se usa comúnmente para tratar a las personas con angina, dijo la ITA en un comunicado.

La prueba fallida solo salió a la luz durante los Juegos Olímpicos de Invierno, y no está claro si la controversia de la prueba de drogas hará que se revoque la medalla. El escándalo continúa retrasando la entrega de medallas a los tres equipos, plata para el equipo de EEUU y bronce para el equipo de Japón .

“La decisión sobre los resultados del equipo de la República de China en el evento de patinaje artístico por equipos se puede tomar solo después de que se haya tomado una decisión final sobre todos los méritos del caso”, dijo la ITA.

Kamila Valieva, del Comite Olimpico Ruso durante su entrenamiento en Berlin. REUTERS/Evgenia Novozhenina

El caso será escuchado por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), y se necesita una decisión antes del próximo evento de la estrella del patinaje artístico, el programa corto de individuales femeninos, el martes, en el que es favorita para llevarse el oro.

En esa audiencia, el Comité Olímpico Internacional (COI) impugnará la decisión de la Agencia Rusa Antidopaje (RUSADA) de levantar la suspensión provisional de la patinadora, según la ITA.

En respuesta a la controversia, la República de China dijo que Valieva había “pasado repetidas veces las pruebas de dopaje” mientras ya estaba en Beijing, y agregó que está tomando medidas para mantener el oro “ganado honestamente” por Valieva.

“La prueba de dopaje de un atleta que dio positivo no se aplica al período de los Juegos Olímpicos. Al mismo tiempo, el atleta pasó repetidamente las pruebas de dopaje antes y después del 25 de diciembre de 2021, incluso mientras ya estaba en Beijing durante el torneo de patinaje artístico. Todos los resultados son negativos”, dijo el comunicado de la República de China.

El presidente de China, Xi Jinping, se reúne con el presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, en la Casa de Huéspedes de Estado Diaoyutai en Pekín, China. 25 de enero, 2022. Zhang Ling/Xinhua via REUTERS

“El Comité Olímpico Ruso está tomando medidas integrales para proteger los derechos e intereses de los miembros del equipo de la República de China y para mantener la medalla de oro olímpica ganada honestamente.”

La ITA, que dirige el programa antidopaje para los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing, dijo que la muestra de drogas de Valieva se tomó en el Campeonato Ruso de Patinaje Artístico en San Petersburgo el 25 de diciembre. Sin embargo, un laboratorio en Suecia tardó hasta el 8 de febrero en informar que había detectado una sustancia prohibida, un día después de que la República de China ganara el oro en el evento por equipos en Beijing.

Según la ITA, Valieva dio positivo por trimetazidina, un medicamento que se usa para tratar la angina de pecho, que causa dolor en el pecho debido al flujo sanguíneo deficiente al corazón. Está en la lista de prohibidos de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).

Los moduladores hormonales y metabólicos son una clase de medicamentos prohibidos por la AMA debido a la evidencia de que los atletas los usan para mejorar el rendimiento, ya que pueden aumentar el flujo sanguíneo y mejorar la resistencia.

El logo del CAS, el tribunal deportivo. REUTERS/Denis Balibouse/File Photo

Valieva recibió inmediatamente una suspensión provisional por parte de la agencia antidopaje de Rusia, que automáticamente prohíbe a los atletas participar en todos los deportes.

La patinadora artística impugnó la suspensión el 9 de febrero y, en una audiencia ese mismo día, la agencia antidopaje rusa decidió levantar la suspensión provisional, permitiéndole seguir compitiendo en los Juegos Olímpicos, según la ITA.

A los 15 años, Valieva es menor de edad y, por lo tanto, se considera una “persona protegida” según el Código Mundial Antidopaje, lo que significa que su nombre no necesita ser revelado al público.

La ITA dijo que reveló su identidad luego de los informes de los medios que la nombraron en base a “información no oficial”, y la ITA dijo que “reconoce la necesidad de información oficial debido al mayor interés público”.

Los atletas rusos no pueden competir en los Juegos Olímpicos con el nombre de su país debido a las sanciones del COI y la AMA como resultado de la “manipulación sistémica” de las normas antidopaje por parte del país durante los Juegos de Sochi 2014.

Kamila Valieva, después de ganar el oro en la ceremonia. REUTERS/Aleksandra Szmigiel

En declaraciones a los periodistas el viernes, el portavoz del COI, Mark Adams, dijo que el órgano rector quería “acelerar” el caso. “Esperamos que todo el asunto pueda acelerarse en interés de todos los atletas, no solo de los rusos, sino también de todos los atletas que compiten”, dijo.

Mientras se sigue examinando el caso de Valieva, Adams hizo referencia al trabajo de la “Comisión Entourage” del COI. Según el sitio web olímpico, esa comisión “asesora a la sesión del COI, a la junta ejecutiva del COI y al presidente del COI sobre el apoyo y la protección de los atletas limpios”.

“Hace algún tiempo nos dimos cuenta de que es muy, muy importante que todas las personas, los entrenadores, los médicos y todos los que rodean al atleta, es importante que ellos también tengan su responsabilidad”, dijo Adams el viernes.

“Y, por cierto, no solo miramos a los atletas involucrados en estos casos, miramos a la comitiva. Es muy importante, pero realmente no quiero hablar mucho más sobre este tema porque se desvía en la discusión. el caso y no puedo hacer eso, me temo”.

La Unión Internacional de Patinaje dijo que también ejercerá su derecho a apelar la decisión de levantar la prohibición de competir “y solicitar al CAS que restablezca la suspensión provisional”.

El viernes, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que hubo un “malentendido” sobre la prueba positiva de Valieva cuando ofreció su apoyo total a la patinadora artística. “Tenemos un gran respeto tanto por la AMA como por el COI”, dijo Peskov a los periodistas en una conferencia telefónica.

“Están lidiando con esta situación en este momento. No nos apresuremos, esperemos la finalización de los procedimientos y la decisión del COI. Por ahora, todos apoyamos a nuestra Kamila Valieva y le deseamos éxito”.

Cuando se le preguntó si el Kremlin tenía alguna pregunta para los funcionarios deportivos rusos sobre la situación, Peskov dijo: “El Kremlin no tiene preguntas en este momento. El Kremlin tiene un llamado para todos: esperemos. Nuestros funcionarios deportivos están haciendo su trabajo”.

“Estamos convencidos de que hubo algún tipo de malentendido. Nuestros oficiales deportivos tienen preguntas sobre el momento de la prueba de las muestras de Valieva pero no comentamos y no queremos comentar sobre la situación, estamos esperando la finalización de la actas.”

