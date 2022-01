El presidente Emmanuel Macron lanza discretamente su candidatura para la reelección

El presidente francés Emmanuel Macron sube su sitio de campaña en linea dando un indicio de un secreto guardado celosamente: la fecha del anuncio formal.

La fecha de la declaración de candidatura de Emmanuel Macron es un secreto bien guardado. “El presidente tiene en mente su calendario, pero lo mantiene en silencio para evitar filtraciones”, explica una fuente de los Eliseos.

Pero los indicios comenzaron a ser más notables este jueves . El sitio para la campaña del mandatario se puso en línea con un breve videoclip que da la palabra a los “franceses”. Un agricultor, un panadero o una enfermera, dejan ver lo que será la hoja de ruta para la propuesta de renovación para la jefatura del país.

El sitio web se puso en marcha disimuladamente durante la noche del miércoles 26 al jueves 27 de enero. “Descubre la voz de los franceses y haz oír la tuya” , propone Avecvous2022.fr (“Contigo2022″). Para la politica gala, las promesas de campaña del candidato Macron apuntan a la juventud, discapacidad y educación.

La presentación del espacio en línea confirma lo obvio. Aunque el jefe de estado esquiva confirmar sus aspiraciones reeleccionistas, el suspenso debería despejarse el 20 de febrero, para llegar a tiempo al calendario electoral del 10 y 24 de abril, primera y segunda vuelta.

Como hiciera en la anterior campaña, el partido del presidente, La República en Marcha, utilizará la plataforma para recaudar contribuciones económica para fondear el movimiento creado por Macron.

Avecvous2022.fr se lanzó durante la noche del miércoles al jueves, una hoja de ruta para las propuestas del actual presidente, en busca de su reelección.

Pero todo es un juego de insinuaciones. “ ¿Usted no se reconoce en las declaraciones de los candidatos a la elección presidencial? Es normal, no hablan de ti, hablan de ellos. Nuestro enfoque es el opuesto a eso”, dice el sitio, sin dar en primer plano quienes están detrás de la misma. Los navegantes deben hurgar y recién en los avisos legales podrán encontrar el sello de LRM, La Republica en Marcha. Hasta no entrar allí, no hallará nombres, firmas, o sellos que puedan identificar a los convocantes.

El lanzamiento de este sitio irá acompañado de una campaña en las redes sociales y anoche se llevó a cabo una acción publicitaria gráfica. Incluso, los equipos de estrategas en comunicación politica están dando a mostrar sus caras.

Aunque se nieguen a dar precisiones, desde Rue du Rocher en París, sede del partido, o la jefatura de gobierno galo en el Palacio de los Eliseos, todo esta listo para la formalidad de la fecha. No obstante, el calendario depende de la situación sanitaria, pero tambien del conflicto desatado en las fronteras ucranianas. Macron ha tomado un protagonismo en las negociaciones con Rusia, y este viernes mantendrá una charla con su par, Vladimir Putin.

Los sondeos volvieron a ocupar las planas de la prensa francesa. Las encuestas dan al actual presidente clasificando primero para la segunda vuelta. Lo siguen, peleando un segundo lugar, casi en un empate, Valérie Pécresse, la candidata republicana, y Marine Le Pen, de la ultraderecha. El otro pretendiente, tambien de la ultraderecha, el comentarista televisivo, Eric Zemmour, se ha alejado a un cuarto puesto, aunque con tendencia a perder relevancia.

Mientras, absolutamente fragmentada la izquierda intenta dirimir las candidaturas. Después de varios meses de preparación, desde este jueves 466.895 inscritos puede definir sus preferencias . Los políticos que se presentan para el voto de nominación son: Anna Agueb-Porterie (de la sociedad civil), Anne Hidalgo (Partido Socialista), Yannick Jadot (Europa Ecologie-Les Verts), Pierre Larrouturou (Nouvelle Donne), Charlotte Marchandise (de la sociedad civil social), Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise) y Christiane Taubira (apoyada por el Partido de la Izquierda Radical).

Para esta definición tuvieron que buscar el número suficiente de patrocinios ciudadanos para una preselección en octubre. La alcaldesa de Paris, la socialista Anne Hidalgo, el ecologista Yannick Jadot, o el tradicional hombre de la izquierda francesa, Jean-Luc Mélenchon han repetido en varias ocasiones su deseo de no presentarse en esta votación a la que no condicionan su candidatura.

SEGUIR LEYENDO: