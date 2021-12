La Policía de Hong Kong arrestó a seis personas relacionadas con el periódico prodemocrático Stand News

La Policía de Hong Kong arrestó a 6 personas relacionadas con el periódico prodemocrático Stand News

La Policía de Hong Kong arrestó este miércoles al menos a 6 personas relacionadas con el periódico prodemocrático ‘Stand News’ tras una redada policial con más de 200 agentes que allanaron sus oficinas e incautaron material periodístico.

Alrededor de las 8 de la mañana (hora local), cerca de 200 agentes entraron en las oficinas del periódico ‘Stand News’ y se produjo la detención de al menos seis empleados y ex empleados por publicar material sedicioso, según recoge el periódico hongkonés ‘Hong Kong Free Press’.

El editor jefe interino, Patrick Lam, y el ex editor jefe, Chung Pui Kuen, fueron arrestados junto con el ex director y ex editor de la sección de Ciencia, Chow Tai Chi. Según las fuentes locales, fueron detenidas también otras tres personas, una abogada, Margaret Ng, una ex miembro de la junta del periódico, Christine Fang, y la cantante a favor de la democracia Denise Ho.

La Policía de Hong Kong argumentó que tenían una orden judicial para entrar en las oficinas y, aparentemente, habrían registrado ya sus residencias, según recoge el periódico ‘South China Morning Post’.

La cantante prodemocracia, Denise Ho, también fue detenida

Al margen de las detenciones en las oficinas del periódico, el presidente de la Asociación de Periodistas de Hong Kong, Ronson Chan, también habría sido detenido por los agentes policiales para llevar a cabo una investigación.

Estos arrestos se producen tan solo un día después de que un tribunal hongkonés haya dictado un cargo adicional al magnate de los medios de comunicación Jimmy Lai y a otros seis ex miembros del personal del desaparecido periódico a favor de la democracia ‘Apple Daily’ por sedición.

Más de 200 policías participaron en el operativo

En este sentido, el grupo está acusado de conspirar, junto con las marcas de ‘Apple Daily’, de “imprimir, publicar, vender, ofrecer para la venta, distribuir, exhibir y / o reproducir publicaciones sediciosas”, según recogen los medios locales.

El diario ‘Apple Daily’, propiedad del magnate opositor hongkonés cerró sus operaciones en Taiwán a primeros de mes en lo que supone la estocada definitiva a su imperio mediático, disuelto por las autoridades chinas por violar una polémica normativa denunciada por los disidentes como una campaña de opresión.

Lai, fundador del conglomerado Next Digital, se encuentra ahora en la cárcel por participar en las protestas no autorizadas celebradas en 2018 y 2019 en Hong Kong contra la intervención china en la autonomía judicial del territorio --traducida finalmente en una polémica ley de seguridad que la oposición entendía como una herramienta para perseguir a los disidentes--.

Los empleados y ex empleados, acusados de publicar material sedicioso, fueron detenidos tras un operativo en el que participaron más de 200 funcionarios de seguridad

Hasta su última edición impresa, el periódico era uno de los más populares de Hong Kong. Sin embargo, la decisión sobre su cierre fue tomada después de que un columnista fuera detenido --Li Ping-- sospechoso de “conspiración por confabularse con países extranjeros o fuerzas extranjeras para poner en peligro la seguridad nacional”, según las autoridades.

El mismo día de su disolución, la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA) anunció el premio Pluma de Oro 2021 al periódico por “los temores y los retos de los periodistas de Hong Kong, de la región y del mundo ante el aumento de las restricciones a su capacidad para realizar su trabajo de forma creíble e independiente”.

(Con información de Europa Press)

SEGUIR LEYENDO: