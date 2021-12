El ministro de Defensa de Ucrania advirtió que habrá “una masacre sangrienta” si Rusia despliega una invasión

Oleksiy Reznikov, ministro de Defensa (Reuters)

El ministro de Defensa ucraniano, Oleksiy Reznikov, advirtió que habrá una “masacre realmente sangrienta” si Rusia decide invadir Ucrania, un plan que el Kremlin tiene listo para desplegar con 175 mil tropas a fines de enero.

Reznikov estimó que Rusia tiene a 95 mil soldados a distancia de ataque del territorio ucraniano y afirmó que las estimaciones de 175 mil militares para la invasión era una subestimación. No obstante, se mostró confiado en el poderío de Ucrania.

“Tenemos 250.000 miembros oficiales de nuestro ejército. Además, 400.000 veteranos y 200.000 reservistas. 175.000 (es) insuficiente para invadir Ucrania”, consideró. También, explicó que el ejército ha solicitado equipos militares y entrenamientos a sus aliados, pero no el envío de soldados. “No necesitamos tropas, porque creo que no es justo que mueran soldados estadounidenses en Ucrania. No, no lo necesitamos”, sostuvo.

En esa línea, se mostró confiado en superar a las fuerzas del gigante euroasiático. “Los rusos también volverán en ataúdes”, destacó.

También, advirtió que una invasión tendría consecuencias “desastrosas” para todo el continente europeo, ya que la invsasión generaría entre 4 y 5 millones de ucranianos desplazados y en busca de refugio. Además, también alertó que se interrumpiría el abastecimiento de alimentos a Europa y África.

Antes de la reunión virtual entre el presidente estadounidense, Joe Biden, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, el titular de Defensa instó al líder norteamericano a mantener la firmeza hacia Moscú. “Si puedo aconsejar al presidente Biden, me gustaría que articulase con el señor Putin que ninguna línea roja (límite) del lado del Kremlin debería fijarse aquí. La línea roja está aquí, en Ucrania, y el mundo civilizado reaccionará sin vacilar”, declaró a la cadena CNN. “La idea de no provocar a Rusia no funcionará”, añadió.

Un soldado de Ucrania durante el conflicto con los separatistas prorrusos en el este del país (Europa Press)

Rusia envía refuerzos

En tanto, el departamento de inteligencia del Ministerio ucraniano de Defensa acusó a Rusia de reforzar sus posiciones en la línea de contacto en el Donbás con unidades adicionales de artillería, tanques, vehículos blindados de infantería y francotiradores.

“Rusia sigue impidiendo que se estabilice la situación en la zona de operación de las Fuerzas Conjuntas” en el este de Ucrania, donde se enfrentan desde 2014 el Ejército ucraniano y las fuerzas separatistas apoyadas político y militarmente por Rusia, señaló Defensa en un comunicado en su página oficial de Facebook.

Según Kiev, el mando del grupo operativo de “las fuerzas de ocupación rusas” refuerza las unidades cerca de la línea de contacto en algunas áreas con “artillería autopropulsada de 122 milímetros adicionales, tanques y vehículos de combate de infantería en violación de los acuerdos de retirada de armamento pesado”.

Al mismo tiempo, indica el Ministerio de Defensa de Ucrania, Rusia “ha aumentado el número de parejas de francotiradores para infligir pérdidas al Ejército ucraniano, destruir elementos de videovigilancia y provocar fuego de represalia”.

De acuerdo con la inteligencia militar ucraniana, Rusia lleva incluso a cabo entrenamientos con francotiradores en Donetsk y Lugansk, donde se centra el combate, que ya se ha cobrado la vida de unas 14.000 personas, según la ONU.

Moscú ha dicho que puede desplegar sus soldados dónde y cuándo le plazca, además de acusar a la OTAN de acercarse cada vez más a las fronteras rusas.

Para el Kremlin una de sus líneas rojas es que Ucrania se convierta en miembro de la OTAN y los aliados emplacen armamento en territorio ucraniano. Rusia a su vez acusa a Ucrania de querer retomar por la fuerza los territorios separatistas en el Donbás, algo que Kiev ha negado rotundamente al asegurar que apuesta por una solución diplomática y pacífica al conflicto.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, remitió al Ministerio de Defensa de Rusia al ser preguntado hoy por la información que maneja la inteligencia militar ucraniana.

(Con información de EFE)

