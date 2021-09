Un artista danés se apropió de USD 84 mil de un museo y dice que no es un robo sino su “obra de arte”

Jens Haaning, un artista conceptual danés, decidió apropiarse de 84 mil dólares del dinero que el museo le había prestado para realizar una de sus obras.

“Toma el dinero y corre”. Con este sugestivo título el artista danés Jens Haaning bautizó a su última “obra de arte” que hizo como una forma de protesta contra los bajos salarios que el museo de Museo de Arte Contemporáneo Kunsten de Aalborg (Dinamarca) ofrece para los artistas que colaboran con él.

El trabajo inicialmente consistía en dos marcos de vidrio con muchos billetes, más de medio millón de coronas danesas (534 mil coronas), lo que equivale a unos 84 mil dólares.

De acuerdo con el museo, los billetes debían ubicarse entre las dos láminas de vidrio, en una obra conceptual que reflejara los ingresos anuales de Dinamarca y Austria, respectivamente.

Sin embargo, el artista cambió de opinión durante la fabricación de la pieza y decidió enviar al museo los marcos completamente vacíos, quedándose con el dinero que supuestamente debía ser devuelto después de finalizada la exposición.

Estos fueron los marcos vacíos que entregó el artista al Museo de Arte Contemporáneo Kunsten de Aalborg (Dinamarca)

Por eso rebautizó la obra como “Toma el dinero y corre”, que fue exactamente lo que hizo con el dinero en préstamo que recibió del museo.

“El trabajo es que falta medio millón (de coronas)”, dijo Jens Haaning a medios locales para explicarse.

Además dijo que no devolverá los billetes pues su “obra de arte” es precisamente haberle quitado el dinero al museo.

Protesta contra los bajos salarios

La nueva obra es una protesta contra las condiciones de remuneración que ofrecía el museo, dice Jens Haaning.

Según el artista, le costaría 25.000 coronas de su propio bolsillo (casi 4 mil dólares) realizar las dos obras acordadas, algo que ya ha tenido que hacer para ocasiones anteriores.

“¿Por qué deberíamos mostrar un trabajo que trata sobre Dinamarca y Herning hace 11 años, o uno que trata sobre la relación de Austria con un banco hace 14 años?” dijo el artista.

En cambio, se le ocurrió la idea de resignificar el trabajo encargado para la exposición “Work It Out” (Trabájalo) que trata precisamente de mostrar la relación entre el trabajo y el dinero.

Una obra anterior de Haaning que utiliza billetes de coronas danesas y euros pegados a marcos.

“¿Por qué no hago un trabajo que trata sobre mi propia situación laboral?”, reitera. Y así lo hizo.

Además, Haaning animó a otras personas con “condiciones de trabajo tan miserables como yo a hacer lo mismo”. “Si tienen un trabajo de mierda y no reciben dinero y en realidad se les pide que den dinero para poder trabajar, entonces tomen el dinero y corran”, le dijo a un canal de televisión danés.

Lasse Andersson, director de Kunsten, reconoce que Haaning ha creado una obra de arte interesante.

“Quiero darle a Jens el derecho absoluto de que se ha creado una obra por derecho propio, que en realidad comenta sobre la exposición que tenemos. Pero ese no era el acuerdo que teníamos”, dice el director.

Para Andersson, el artista no debería quedarse con el dinero porque no es parte del acuerdo, pero reconoce y rechaza que Haaning no haya tenido un pago justo por parte del museo.

“Jens recibe una tarifa de visualización, que solicitamos al Estado, él recibe 10,000 coronas (cerca de 1.600 dólares) según el contrato y luego cubrimos gastos hasta 6.000 euros (7.000 dólares)”, resaltó Andersson.

De momento el director no ha comentado si denunciará a Jens Haaning a la policía por el ‘robo’ del dinero, pero no descarta hacerlo si el artista no devuelve los billetes antes de que finalice la exposición el 14 de enero de 2022.

Hanning se reafirma en que no devolverá el dinero, pero niega que haya robo.

“No, no es un robo. Es un incumplimiento de contrato y el incumplimiento de contrato es parte del trabajo” reiteró.

Jens Haanning es un artista conceptual que ha participado en numerosas exposiciones desde la década de 1990. Entre sus trabajos más conocidos destaca “Verano de 1996 en Middelburg”, una obra que consistió en trasladar una pequeña fábrica de costura con empleados migrantes de Turquía, Bosnia e Irán, al museo de arte de Middelburg en Holanda.

Una de las obras conceptuales de Jens Haaning.

“Bromas turcas”, fue otra de sus obras reconocidas, la cual consistía en una grabación de una conversación entre turcos contando chistes en su idioma natal que era reproducida en un espacio público en Oslo de 1994.

El desenlace de esta historia se conocerá en enero del próximo año, cuando se cumpla el tiempo de la exposición de Haanning en el Museo de Arte Contemporáneo Kunsten de Aalborg (Dinamarca) y sea hora de devolver, o no, el dinero apropiado.

