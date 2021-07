Skull Reaper A-ji, el político japonés que se niega a quitar su máscara de lucha libre y demandó a una ciudad por discriminación

Skull Reaper A-ji en la audiencia donde anunció que demandaría a la ciudad por discriminación.

El COVID-19 nos cambió la vida e introdujo algunos elementos a nuestra vida cotidiana, como las máscaras faciales, que al parecer llegaron para quedarse. Pero en Japón las cosas parecen haberse llevado al extremo con el caso de un concejal de la ciudad de Oita que ha demandado a su ciudad por querer prohibirle el uso de una máscara de lucha libre con la que cubre toda su cabeza.

El hombre se llama Skull Reaper A-ji, legislador municipal de día, luchador profesional de noche. El político, aunque para alguno parezca una broma, lleva casi una década representando a los ciudadanos de Oita.

¿Cómo llegó un luchador enmascarado a ser concejal de una ciudad japonesa? Pues al parecer no es el único caso, ya que en el pasado el famoso luchador Super Delfín fue elegido para representar a los electores de la ciudad de Izumi y este también atendía las sesiones del Comité de Educación y Bienestar, del que hacía parte, con su máscara puesta.

El caso es que Skull Reaper A-ji fue elegido en 2013 gracias a una campaña movida por su profundo interés en la mejora de la comunidad y en el bienestar infantil. La campaña la hizo enmascarado y bajo su nombre de luchador profesional, es más, no se conoce su nombre real ni tampoco su apariencia, pero gracias a su sorprendente buena gestión fue reelegido por segunda vez y hace poco volvió a salir electo para cumplir un tercer periodo.

Un video musical dedicado al concejal Skull Reaper A-ji

El problema es que desde las primeras elecciones, una vez ganó un asiento en el concejo, se le prohibió usar sus máscaras de marca registrada en las cámaras del cabildo y en las salas de los comités. No solo eso, sino que es el único rostro de un miembro del consejo que no aparece en los sitios web y boletines de la ciudad, presumiblemente porque está enmascarado.

Desde entonces, el concejal Skull Reaper A-ji ha luchado constantemente por su derecho a usar su máscara en sesión, afirmando que la ciudad se esconde detrás de una regla irrelevante contra los sombreros y bastones para “enmascarar su propio mascarismo descarado”.

No obstante, ahora su atención está concentrada en una demanda que presentó el pasado 30 de junio y en la que acusa al sitio web del concejo de Oita de cometer discriminación en su contra, al reusarse a mostrar su foto enmascarada. Por tal motivo exige un pago de 5 millones de yenes en daños, unos 45.200 dólares.

Skull Reaper A-ji concejal de Oita (Japón) en una pelea de lucha libre.

Según el concejal, la demanda es un último recurso después de una serie de audiencias celebradas desde el 26 de abril en el tribunal de distrito que terminaron con la negativa del ayuntamiento para satisfacer sus demandas. Según medios locales, el concejal Skull Reaper A-ji dice que el constante “blackballing visual” -mantenerlo oculto por usar la máscara- es una violación de sus derechos de personalidad y libertad de expresión, y agrega que “el consejo está descuidando la opinión pública de los votantes que han apoyado mi trabajo enmascarado”.

El caso, extrañísimo para este lado del mundo, no pasa por el capricho de un excéntrico político, como los que aparecen tanto en Japón -y en este lado del mundo- pero que no logran mayor cosa que un revuelo momentáneo; no, Skull Reaper A-ji es un político serio que se ha logrado destacar como un funcionario público indiscutiblemente comprometido durante casi una década.

Recientemente tuiteó: “Asistí a la ceremonia para finalmente abrir el Centro de Protección Animal de Oita. ¡Luché por una instalación para el bienestar animal en el ayuntamiento y esto es increíble! Aún quedan muchos problemas por resolver, pero hemos dado un gran paso para los refugios de animales sin matanza y seguiremos esforzándonos “.

En la página web del concejo de Oita no está la imagen de Skull Reaper A-ji

No obstante también tiene detractores que no solo son políticos, sino ciudadanos que no ven con buenos ojos su insistencia por mantenerse enmascarado.

“Las personas no pueden participar en los asuntos públicos si no se conoce su identidad”. “Si un terrorista ingresa al ayuntamiento con su máscara, entonces será responsable”. “No es que la máscara sea mala, pero es un problema que nadie conoce su rostro cuando es un representante de los ciudadanos”, dicen algunos de los comentarios dejados en el perfil de Twitter del concejal.

Falta conocer qué deciden los tribunales japoneses para ver si este hombre enmascarado tendrá que quitarse por fin su máscara en medio de una pandemia que nos ha hecho a todos usar una.

