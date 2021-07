La dictadura de Bielorrusia condenó a 14 años de cárcel al líder opositor Viktor Babariko

El ex aspirante presidencial de Bielorrusia, Viktor Babariko

El Tribunal Supremo de Bielorrusia condenó hoy a 14 años de prisión al empresario Viktor Babariko, ex aspirante a la Presidencia del país el año pasado, y uno de los principales líderes de la oposición al dictador bielorruso, Alexandr Lukashenko.

Los jueces declararon a Babariko, en prisión preventiva desde del 18 de junio de 2020, culpable de presuntamente recibir sobornos de gran cuantía y lavado de dinero, en un juicio que se celebró a puerta cerrada.

El opositor, de 57 años, declarado preso político por organizaciones de derechos humanos, fue detenido cuando recolectaba firmas para presentar su candidatura a las elecciones presidenciales de agosto de 2020.

Un centenar de personas se acercó a la sede del Tribunal Supremo para expresar su respaldo a Babariko, y solo a una pequeña parte de ellas se le permitió en ingreso a la sala donde se dio lectura la sentencia.

“No puedo declararme culpable de delitos que no he cometido. No siento vergüenza ante mi familia porque no he cometido ninguna ilegalidad”, dijo Babariko la semana pasada en la audiencia en la que el juicio quedó visto para sentencia.

La Fiscalía General de Bielorrusia había solicitado una pena de 15 años para el opositor.

“La cruel farsa del sistema judicial bielorruso ha quedado en evidencia con la condena, que muestra que el régimen de Lukashenko no detiene ante nada para conservar el poder”, señaló en Twitter la embajada de Estado Unidos en Minsk.

A su vez, la líder la oposición bielorrusa en el exilio, Svetlana Tijanóvskaya, calificó de “demencial” en su cuenta de Telegram la condena a Babariko, una “persona que decidió dedicarse a la política y se convirtió en uno de los líderes que despertaron al país de un prolongado letargo”.

Por otra parte, la relatora especial de la ONU para Bielorrusia, Anaïs Marin, denunció este lunes “crímenes sin precedentes en alcance y gravedad” perpetrados en el último año, por lo que emplaza a las autoridades a poner fin a la “represión” y a “respetar escrupulosamente las legítimas aspiraciones” del pueblo bielorruso.

Marin, la experta independiente nombrada por el Consejo de Derechos Humanos, presentó este lunes su informe anual en el que recoge “violencia policial generalizada contra los manifestantes, casos de desaparición forzosa, acusaciones de tortura y maltratos, así como intimidaciones continuas y acoso a actores de la sociedad civil”.

“Las autoridades bielorrusas han lanzado un ataque total contra la sociedad civil recortando un amplio espectro de derechos y libertades atacando a gente de todo tipo y persiguiendo a defensores de Derechos Humanos, periodistas y trabajadores de medios de comunicación y abogados”, denunció Marin en su intervención ante el Consejo.

“La represión es tal que miles de bielorrusos han sido obligados o forzados a dejar su patria y buscar seguridad en el extranjero, que un avión civil fue obligado a aterrizar en Minsk el pasado 23 de mayo aparentemente para poder detener a un disidente que viajaba a bordo. Ningún opositor al actual Gobierno está a salvo, en ninguna parte”, se lamentó.

El informe señala que el deterioro de la situación de los derechos humanos comenzó en la primavera de 2020 y tuvo su clímax tras las elecciones presidenciales del 9 de agosto de ese año. Durante la campaña se informó de prácticas cuestionables tales como expulsar a la mayoría de los candidatos de la oposición. También hubo denuncias de fraude con los votos.

