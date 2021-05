Bloqueo de la isla de Jersey: el momento en que un pesquero francés embistió y persiguió a un barco británico

Un pesquero francés embistió un barco británico y otros rodearon un buque de carga del Reino Unido frente a la isla de Jersey, en el Canal de la Mancha, durante las protestas por las nuevas normas de acceso a sus aguas tras el Brexit.

Imágenes impactantes captaron el momento en que el barco francés, un pesquero de 35 pies de eslora, aceleró hacia una embarcación civil del Reino Unido hasta golpearla en la parte posterior. El choque provocó la ruptura de la fibra de vidrio del barco británico y lo obligó a regresar al puerto de Saint Helier.

Jonathan Ruff, dueño del barco agredido, dijo que simplemente estaba “defendiendo la isla” del bloqueo francés que este jueves convulsionó las Islas del Canal, uno dominios de la Corona británica ubicados cerca de las costas de Francia.

“No podía creer lo que estaba haciendo. Deliberadamente aceleró y fue directo hacia mí cortando mi camino. Si hubiera golpeado mi motor, habría tenido un gran, gran problema, podría haber perdido el barco y podría haber pasado cualquier cosa”, dijo al diario británico The Sun.

“Si no hubiese sido por una rápida acción evasiva, mi barco podría haber estado en el fondo del Canal. Debe haber sabido que me llevaría la peor parte si me hubiera golpeado: es un pesquero de acero y mi bote es solo una pequeña embarcación de recreo. Fue totalmente imprudente por su parte”.

Mientras tanto, embarcaciones más pequeñas fueron tras un barco de carga británico llamado Commodore Goodwill esta mañana, impidiéndole salir del puerto. Se alinearon y formaron una pequeña barrera frente al ferry de carga mientras algunos encendían bengalas rojas y las arrojaban al agua cerca de la embarcación del Reino Unido.

Pesqueros franceses impenden la salida del Commodore Goodwill del puerto (Marc Le Cornu/via REUTERS)

Más tarde, el líder de la manifestación tuvo que pedir a los barcos franceses que abandonaran el puerto para dejar partir el ferry de carga.

La protesta de los pescadores franceses de debió a las nuevas normas de acceso a sus aguas tras el Brexit. La acción, que involucró a unos 50 barcos, fue levantada después de varias horas.

Dimitri Rogoff, presidente del comité de pesca de Normandía, dijo que “la demostración de fuerza ha terminado, ahora es la política la que tiene que recoger el testigo”.

Unos 50 barcos franceses participaron en la protesta (Sameer Al-DOUMY / AFP)

Pidió al gobierno francés que tome, si es necesario, represalias por las dificultades que tienen para obtener licencias para pescar en aguas territoriales británicas.

Francia lleva varios días protestando contra las nuevas exigencias sobre las condiciones de pesca impuestas a los pescadores franceses que, según París, “no fueron concertadas, discutidas ni notificadas previamente”, como parte del acuerdo del Brexit, en vigor desde el 1 de enero de 2021.

En respuesta a la protesta de pesqueros franceses, el gobierno británico desplegó el jueves dos navíos de guerra a la zona para “supervisar la situación”.

Francia, por su parte, envió a la zona, en aguas francesas, dos patrulleros para garantizar “la seguridad de la navegación y la salvaguarda de la vida humana en el mar”, según las autoridades.

El martes, la ministra francesa del Mar, Annick Girardin, había dicho que Francia estaba dispuesta a recurrir a “medidas de represalia” si las autoridades británicas seguían restringiendo el acceso de los pescadores franceses a las aguas de Jersey, aludiendo a posibles repercusiones en la “transmisión de electricidad por cable submarino” que abastece a la isla desde Francia.

“Espero que las autoridades británicas reconsideren su decisión” de imponer nuevas restricciones de acceso a las licencias de pesca concedidas a los pescadores franceses, declaró el jueves Girardin.

