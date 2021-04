Dos gemelas idénticas separadas al nacer se reencontraron después de 36 años

Molly Sinert y Emily Bushnell se reunieron por primera vez cuando cumplieron 36 años (Linkedin)

Dos germanas gemelas idénticas que fueron separadas al nacer en Corea del Sur y adoptadas por dos familias estadounidenses diferentes recientemente se enteraron de que existían y se reunieron por primera vez en su cumpleaños 36.

Ni Molly Sinert ni Emily Bushnell sabían que eran gemelas, o tenían mucha información sobre sus antecedentes, hasta que ambas comenzaron a descubrir por separado los secretos de su pasado a través de pruebas de ADN.

Ahora de 36 años, las mujeres se sorprendieron al saber que cada una tenía un gemelo en el mundo, y para celebrar su cumpleaños este año se conocieron cara a cara por primera vez desde que nacieron.

Se desconoce por qué las dos mujeres fueron separadas cuando eran bebés, pero ambas lograron terminar a miles de millas de distancia en los Estados Unidos a los pocos meses de su nacimiento.

Sinert fue adoptada por una familia judía en Florida, mientras que Bushnell también fue adoptada por una familia judía, pero en Pensilvania.

Ninguna de las dos conocía la existencia de la otra.

Recientemente, Isabel, la hija de 11 años de Bushnell, quería aprender más sobre los antecedentes y la genética de su madre.

“Quería hacerle la prueba de ADN porque fue adoptada”, dijo Isabel a Good Morning America . “Quería saber si tenía más familia de su lado”.

Molly Sinert y Emily Bushnell junto con Isabel la hija de Emily, cuya curiosidad por el linaje de su madre hizo que se reencontrara con su gemela idéntica perdida. (Linkedin)

Bushnell no quería hacerse la prueba de ADN ella misma, así que dejó que Isabel se hiciera la suya.

Por su lado, Sinert había decidido hacerse una prueba de ADN también, y tanto Sinert como la hija de Bushnell obtuvieron sus resultados aproximadamente al mismo tiempo el mes pasado.

“Hice clic en el pariente cercano y no lo entendí”, dijo Sinert, recordando el momento en que se enteró de que tenía un pariente cercano de sangre.

‘Decía: “Compartes el 49,96% del ADN con esta persona. Predecimos que es tu hija”. Obviamente, esto no está bien, porque nunca me tenidoun parto, no tengo hijos “, dijo.

Pronto, sin embargo, se dio cuenta de que era la hija de su hermana gemela.

“Inmediatamente se llenó un agujero en mi corazón”, dijo Bushell. “Aunque tengo familiares que me aman y me adoran y han sido absolutamente maravillosos, siempre hubo un sentimiento de desconexión. Descubrir que tenía una hermana gemela idéntica lo dejó todo muy claro. Todo tiene sentido.”.

Fotos de Molly Sinert y Emily Bushnell el día de su graduación. (Good Morning América)

Las hermanas se pusieron en contacto y comenzaron a enviar mensajes de texto y compartir fotos solo para encontrar un doble en la otra.

“Nuestra foto de graduación de último año ... ambos llevábamos un vestido de cuentas con un estilo sin tirantes y nuestro cabello era exactamente el mismo”, dijo Bushnell. “Me di cuenta de que este es probablemente uno de los muchos momentos gemelos que descubriremos”.

Bushnell y Sinert postergaron la conversación por video y decidieron que querían verse en persona por primera vez en su cumpleaños número 36. Fue una ocasión que la pareja nunca olvidará.

“Este es el momento más feliz de mi vida”, dijo Bushnell. “Puedo decir honestamente eso. Me robaron los últimos 36 años de una vida que podría haber tenido con mi gemela. Pero al mismo tiempo, estoy muy agradecido y emocionado por lo que me espera”.

No está claro por qué Bushnell y Sinert se separaron hace tantos años. Las gemelas planean visitar Corea del Sur juntos en un futuro próximo.

