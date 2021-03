La Agencia Europea de Medicamentos anunció que la vacuna de AstraZeneca es segura y efectiva contra el coronavirus y no está asociada con casos de trombosis

La vacuna AstraZeneca contra el coronavirus es “segura y eficaz” y “no está asociada” a un mayor riesgo de trombos sanguíneos, anunció el jueves la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) después que varios países de la UE suspendieran su uso por precaución.

“El comité llegó a una conclusión científica clara: se trata de una vacuna segura y eficaz”, declaró la directora ejecutiva de la EMA, Emer Cooke, en videoconferencia.

Cooke dijo que el regulador ha dictaminado que “esta es una vacuna segura y eficaz” y que los beneficios superan cualquier posible riesgo. La inyección no está asociada con un aumento en el riesgo general de eventos tromboembólicos o coágulos de sangre, agregó.

La opinión de la EMA era muy esperada ya que la Unión Europea, en plena penuria de vacunas, cuenta con los millones de dosis de la firma sueco-británica.

Siete Estados europeos, entre ellos Alemania, Francia, Italia o España, ampliaron a principios de semana la lista de una quincena de países que habían suspendido la administración de esta vacuna a raíz de reacciones como la dificultad de coagular o la formación de coágulos.

Por otra parte, Cooke dijo que, según la evidencia disponible, “todavía no podemos descartar definitivamente un vínculo entre estos casos [de coágulos de sangre] y la vacuna” y que la EMA está buscando realizar estudios observacionales para investigar más. Además, pidió a las personas que sufran efectos secundarios que lo informen.

No obstante, reiteró la postura de que “esta vacuna es una opción segura y eficaz para proteger a los ciudadanos contra el Covid-19” y que la inyección de AstraZeneca demostró una eficacia de al menos un 60% en la prevención de la enfermedad causada por el coronavirus.

La doctora Sabine Strauss, presidenta del comité de seguridad de vacunas de la EMA, reiteró el sentimiento de Cooke sobre los beneficios de la vacuna y que no ha encontrado “evidencia de un problema de calidad o de lote”. La científica dijo, tras investigar los casos individuales de eventos tromboembólicos ocurridos en Europa, no se determinó un mayor riesgo. De hecho, afirmó que la vacuna probablemente reduce la probabilidad de estos eventos. Al igual que Cooke dijo que todavía no se puede determinar un vínculo causal y enfatizó que estos eventos fueron extremadamente raros entre unos 20 millones de personas vacunadas.

La funcionaria señaló que más de 2.500 personas murieron relacionadas con covid-19 en un día solo la semana pasada y, por lo tanto, la revisión se convirtió en la máxima prioridad de EMA. Dijo que el organismo movilizó a expertos europeos para la revisión y que los estados miembros tienen más información para fundamentar sus políticas, después de que varios países detuvieran la suministración del antídoto.

La EMA, que había dado luz verde a la vacuna desarrollada por el laboratorio AstraZeneca y la Universidad de Oxford el 29 de enero, coincidió con la Organización Mundial de la Salud (OMS), que el miércoles recomendó seguir usando la vacuna.

El jueves, la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA) británica también afirmó que no encontró ninguna relación directa entre las vacunas de AstraZeneca/Oxford y Pfizer/BioNTech y la formación de trombos.

Noticia en desarrollo...

