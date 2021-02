La explosiva declaración de Alexei Navalny en la Corte: “No sabe discutir, sólo asesinar, será recordado como Vladimir, el envenenador”

Alexei Navalny en la corte (AFP)

El opositor ruso Alexei Navalny denunció este martes que su comparecencia ante un tribunal era un intento de “asustar a millones” de rusos y volvió a acusar al presidente ruso, Vladimir Putin, de ordenar su envenenamiento con un agente nervioso el verano pasado.

“Pasará a la historia como el envenenador”, dijo ante la corte. “Sabe usted, hubo un tal Alejandro (II) el Libertador y un tal Yaroslav el Sabio. Y nosotros tendremos a Vladimir, el Envenenador”.

El opositor subrayó que “todos se han convencido de que él (Putin) es un simple funcionario de tres al cuarto, que fue puesto en el cargo por casualidad. Nunca ha participado en un debate. Su único medio de lucha es el asesinato”.

El presidente ruso Vladimir Putin (Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Navalny consideró que el verdadero objetivo del juicio es “asustar a un enorme número de personas”.

“Encarcelan a una de ellas para asustar a millones”, dijo el opositor en la audiencia, tras la cual podría ser condenado a pasar entre dos años y medio y tres años y medio en la cárcel por violar, según las autoridades, su control judicial.

No obstante, recordando la represión y la detención de miles de personas durante las manifestaciones de los dos últimos fines de semana, Navalny agregó que esperaba que cada vez más gente se diera cuenta “de que encarcelar a millones o cientos de miles de personas es imposible”.

“Cuando se den cuenta de ello, y ese momento llegará, verán que no se puede encarcelar a todo el país”, aseguró.

Alexei Navalny, durante su comparecencia ante la Corte en Moscú (Prensa de la corte de Moscú/Handout via REUTERS)

A continuación, la declaración completa de Navalny:

Me gustaría comenzar discutiendo aquí la cuestión legal, que me parece primordial y un poco pasada por alto en esta discusión. Hay dos personas sentadas allí y una de ellas dice: encerremos a Navalny porque se presentó [para reunirse con sus oficiales de libertad condicional] los lunes, no los miércoles. Y el otro dice: encerremos a Navalny porque no apareció inmediatamente después de salir del coma. Pero me gustaría que todos recordaran que la esencia de este juicio es encerrarme por un caso en el que ya fui exonerado, un caso que ya ha sido reconocido como fabricado.

Si miramos los estatutos penales, señoría, espero que ya lo haya hecho una o dos veces, veremos que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es parte [del sistema de justicia ruso] y sus decisiones son vinculantes. La Federación de Rusia reconoció a medias esta decisión e incluso me pagó una compensación aquí. A pesar de esto, mi hermano pasó 3,5 años en prisión por este mismo caso. Pasé un año entero bajo arresto domiciliario por este mismo caso.

Hagamos un poco de matemáticas. El veredicto fue en 2014, ahora es 2021, y todavía estoy siendo procesado por esto. ¿Por qué este caso exactamente? Hay una razón y no es porque haya escasez de cargos penales en mi contra. Alguien quería que me arrestaran, en el momento en que crucé la frontera [después de regresar de Alemania].

La explicación es el odio y el miedo de un hombre: un hombre escondido en un búnker. Lo ofendí mortalmente al sobrevivir . Sobreviví gracias a buenas personas, gracias a pilotos y médicos. Y luego cometí un delito aún más grave: no corrí y me escondí. Entonces sucedió algo realmente aterrador: participé en la investigación de mi propio envenenamiento y demostramos que Putin, de hecho, era responsable de este intento de asesinato . Y eso está volviendo loco a este hombrecito ladrón en su búnker. Simplemente se está volviendo loco como resultado.

Porque todos estaban convencidos de que él era solo un burócrata que accidentalmente fue designado para su cargo. Nunca ha participado en un debate. Su único medio de lucha es el asesinato. Pasará a la historia como nada más que un envenenador. Todos recordamos a Alejandro el Libertador [Alejandro II] ya Yaroslav el Sabio [Yaroslav I]. Bueno, ahora tendremos a Vladimir el Envenenador.

Lo principal de toda esta prueba no es lo que me pasa. Encerrarme no es difícil. Lo que más importa es por qué sucede esto. Esto está sucediendo para intimidar a un gran número de personas. Están encarcelando a una persona para asustar a millones.

Espero que la gente no vea este juicio como una señal de que debería tener más miedo. Esto no es una demostración de fuerza, es una muestra de debilidad . No se puede encarcelar ni a cientos de miles ni a millones. Espero mucho que la gente se dé cuenta de esto. Y lo hará. Porque no puedes encerrar todo el país.

Lo único que está creciendo en [Rusia] es la cantidad de multimillonarios. Todo lo demás está disminuyendo. Estoy encerrado en una celda de la prisión y todo lo que escucho en la televisión es que la mantequilla se está volviendo más cara. El precio de los huevos está subiendo. Han privado a estas personas de un futuro.

Todo lo que estoy diciendo ahora refleja mi actitud hacia la puesta en escena que han montado aquí. Esto es lo que sucedió cuando la anarquía y la tiranía se convirtieron en la esencia de un sistema político, y es horrible.

Pero es aún peor cuando la anarquía y la tiranía se hacen pasar por fiscales estatales y se visten con túnicas de juez. Es deber de toda persona desafiarla y desafiar esas leyes.

Estoy luchando lo mejor que puedo y seguiré haciéndolo, a pesar de que ahora estoy bajo el control de gente a la que le encanta manchar todo con armas químicas. Mi vida no vale ni un centavo, pero haré todo lo posible para que la ley prevalezca. Y saludo a toda la gente honesta de todo el país que no tiene miedo y que sale a las calles. Porque tienen los mismos derechos que tú. Este país les pertenece a ellos como a ti.

Quiero decir que ahora hay muchas cosas buenas en Rusia. Los mejores son las personas que no tienen miedo, las personas que no miran para otro lado, que nunca entregarán nuestro país a los funcionarios que quieren cambiarlo por palacios y discotecas.

Exijo mi liberación inmediata y la liberación de todos los presos políticos. Esta actuación [de la corte] es ilegal.

SEGUÍ LEYENDO:

En medio de nuevos arrestos, continúa en Rusia el juicio para mantener a Alexei Navalny en prisión por varios años

Brutal represión en Rusia: más de 5.000 detenidos en las manifestaciones por la libertad del opositor Alexei Navalny

Alexei Navalny reveló una trama de corrupción detrás de un palacio de USD 1.400 millones que pertenecería a Vladimir Putin

La UE condenó las detenciones masivas durante las manifestaciones en apoyo a Navalny en Rusia