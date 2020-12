La mayor transmisibilidad de la nueva cepa de virus podría causar un aumento de las hospitalizaciones

Una mujer recibe la primera inyección de la vacuna de Pfizer/BioNtech en un centro de vacunación en Epsom (Steve Parsons/Pool via REUTERS)

La cepa mutada de coronavirus que se ha propagado por el Reino Unido parece ser más contagiosa, y probablemente resultará en mayores niveles de hospitalizaciones y muertes el próximo año, según muestra un nuevo estudio.

La variante es un 56% más transmisible que otras cepas, según el estudio del Centro de Modelización Matemática de Enfermedades Infecciosas de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. No hay pruebas claras de que resulte en una enfermedad más o menos grave.

“Ajustamos un modelo matemático de dos cepas de transmisión de CoV-2 del SARS a las admisiones hospitalarias observadas por COVID-19, la ocupación de camas en hospitales y UCI y las muertes”, se lee en el estudio, un trabajo preliminar y aún no revisado por pares. “Estimamos que el VOC 202012/01 es un 56% más transmisible (intervalo de credibilidad del 95% en tres regiones, 50-74%) que las variantes preexistentes de SARS-CoV-2. No pudimos encontrar pruebas claras de que el VOC 202012/01 produzca una mayor o menor gravedad de la enfermedad que las variantes preexistentes”.

“No obstante”, agrega, “es probable que el aumento de la transmisibilidad dé lugar a un gran aumento de la incidencia, y se prevé que las hospitalizaciones y muertes por COVID-19 alcancen niveles más altos en 2021 que los observados en 2020, incluso si se mantienen las restricciones regionales por niveles implementadas antes del 19 de diciembre”.

Es poco probable que medidas como el cierre nacional de Inglaterra en noviembre reduzcan el índice de transmisibilidad -las nuevas infecciones que se estima que resultan de un solo caso- a menos de 1 a no ser que las escuelas y las universidades también estén cerradas, según el informe. Asimismo, dijo que es posible que se deba acelerar el despliegue de vacunas para contener su propagación a una tasa de 2 millones de personas por semana frente al ritmo actual de 200.000.

El Gobierno del Reino Unido había dicho anteriormente que la variante mutada parece ser hasta un 70% más transmisible que otras cepas circulantes. Además, tiene más de veinte mutaciones que pueden afectar las proteínas producidas por el coronavirus, manifestó Patrick Vallance, principal asesor científico del Reino Unido, el 19 de diciembre.

Ello ha suscitado preocupación a que las pruebas, los tratamientos y las vacunas que han comenzado a desplegarse podrían ser menos efectivos, aunque el regulador de salud de Europa dijo que la variante probablemente no sea lo suficientemente distinta de las anteriores para no responder a la inyección de Pfizer Inc. y BioNTech SE. Países como Australia, Dinamarca y Singapur también han identificado la cepa.

(Con información de Bloomberg)

