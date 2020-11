Ciego y paralizado: las terribles consecuencias que ha padecido un paciente de COVID-19 que fue mordido por una cobra

(Foto: Go Fund Me/Pixabay)

Ian Jones es un hombre británico que había estado trabajando en la India al frente de una empresa social, aunque actualmente se encuentra luchando por su vida, debido a que contrajo la COVID-19 y durante su periodo de recuperación fue mordido por una cobra real negra, la cual lo dejó con ceguera, parálisis y postrado en una cama del país asiático.

De acuerdo con su familia, Jones se encuentra en cuidados intensivos tras la mordedura de la cobra, hecho que sucedió en un pueblo cerca de Jodhpur, Rajastán, en donde ha pasado los últimos meses, debido a que dirige la empresa Sabirian, cuyo objetivo es ayudar a las personas a salir de la pobreza a través del comercio.

Claire Robertson, de la empresa Community Action Isle of Wight —que es propietaria de Sabirian—, ha contado a varios medios de comunicación británicos que Ian vivía temporalmente en el almacén de su empresa con la finalidad de estar más cerca de las personas a las que apoya, pero una noche su perro comenzó a ladrar fuera de su casa y él, al intentar calmarlo, extendió su mano, lo cual alertó a una cobra, misma que lo mordió en dos ocasiones.

Según una declaración que su hijo Sebastian escribió en un perfil de Go Fund Me, su padre “es un luchador”, quien no había podido viajar de vuelta a casa, debido a la pandemia, sin embargo, su familia entendió su postura de permanecer en la India, así como “su deseo de continuar apoyando a las muchas personas que confiaban en él”.

Los familiares esperan que los estragos de la mordida sean temporales. (Foto: Especial)

Incluso detalló que en este país ha padecido de diversas enfermedades, como dengue y malaria, pero ninguna representó un motivo de peso como para dejar su causa, la cual se ha basado en ayudar a cerca de 70 artesanos indios de entre 18 y 87 años capacitándolos para vender sus muebles en el Reino Unido de manera sostenible.

A pesar de la fuerza de su padre, el joven se dijo sumamente preocupado por él, pues cuando se enteraron de la mordedura de la cobra, también supieron que un hecho así es generalmente fatal para quienes lo padecen. “Honestamente, no podíamos creerlo”, narró.

No obstante, detalló que por el momento se encuentra estable. Las secuelas que tuvo tras el ataque del animal salvaje fueron parálisis en las piernas y ceguera, “las cuales esperamos sean temporales, pero está claro que tendrá que permanecer en el hospital por algún tiempo”.

Ha trabajado en la India con una empresa social para ayudar a la gente a salir de la pobreza a través del comercio de sus artesanías. (Foto: Go Fund Me)

Tras conocer este hecho, la organización Community Action Isle of Wight abrió una página de Go Fund Me, con el fin de recaudar fondos para los gastos médicos de Jones. Si bien el objetivo era alcanzar 8,000 libras esterlinas, los internautas ya lo han apoyado con más de 9,000.

Mike Bulpitt, CEO de la organización, resaltó la labor de Jones en los pueblos indios, pues “se ha arriesgado mucho para seguir apoyando a la gente con la que trabaja, viviendo en condiciones difíciles y estando lejos de su propia familia y amigos durante la mayor parte del año”.

Asimismo resaltó que en la actualidad “se enfrenta a un largo camino hacia la recuperación (...) Esperamos que pronto pueda volver al trabajo que ama y a apoyar a quienes lo necesita, pero ahora mismo necesita toda nuestra ayuda para superar esta batalla y sobrevivir”, puntualizó.

De acuerdo con información del Museo de Historia Natural y Zoológico de Londres, la cobra real es la serpiente venenosa más larga del mundo. Su longitud promedio se encuentra entre los 5,6 y 5,7 metros. Además, tienen la capacidad de someter a sus presas con cantidades masivas de veneno tóxico.

