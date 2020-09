Ucrania, Rusia y Venezuela son los países que más utilizan criptomonedas en el mundo: negociaron más de 50 mil millones de dólares en un año

Europa del Este es líder en la adopción de criptomonedas y su uso, tanto en el mercado legal como en la dark web. (Chainalysis)

Ucrania, Rusia y Venezuela superaron a China y los Estados Unidos en la adopción de criptomonedas per capita, según el nuevo análisis de las transacciones en Bitcoin y otras 30 denominaciones electrónicas entre julio de 2019 y junio de 2020. “Puede que Europa del Este tenga sólo el cuarto mercado en criptodivisas, por volumen, en todas las regiones que analizamos, pero también tiene el primer y el segundo país del ranking en nuestro índice mundial: Ucrania y Rusia”, presentó Chainalysis.

El índice que aplica el sitio de investigación en criptomonedas toma en cuenta la población y la riqueza de un territorio además del tamaño del mercado en sí, “ya que el objetivo es destacar los países con mayor adopción de base por parte de los usuarios habituales”, explicó. “Rusia y Ucrania encabezan la lista porque tienen un uso desproporcionado de criptodivisas en todos los componentes del índice, lo que señala que una mayor parte de los residentes han cambiado más de su actividad financiera a la criptomoneda que los residentes de otros países”.

Ucrania se ubicó en el primer lugar mundial en adopción de criptomonedas, con el equivalente a USD 8.200 millones enviados y USD 8.000 millones recibidos. Rusia ocupó el segundo lugar con USD 16.800 millones enviados y USD 16.600 millones recibidos, una cifra mayor en términos absolutos pero menor si se ajusta según la cantidad de población de cada país. En ambos casos, destacó Fortune, “la vasta mayoría de la actividad fue legítima”, pero no toda: “Europa del Este también es número uno en el mundo en el uso ilícito de criptomoneda en los mercados de la web oscura y en las operaciones de ransomware”, o secuestro electrónico de datos con fines extorsivos.

Toda Europa del Este concentró el 12% de la actividad global en criptomonedas en los 12 meses del verano boreal de 2019 al de 2020, aunque allí vive menos del 4% de la población mundial. (Luke MacGregor/Bloomberg)

En general, toda Europa del Este concentró el 12% de la actividad global en criptomonedas en esos 12 meses del verano boreal de 2019 al de 2020, aunque allí vive menos del 4% de la población mundial. No menos llamativo —destacó Cryptonews— es la presencia de Venezuela en el tercer puesto de adopción de criptodivisas. Por diferentes que parezcan los territorios, hay, sin embargo, un hilo de explicación razonable que los vincula: en los tres países la confianza en el sistema bancario y en la política financiera de los gobiernos es extremadamente baja.

Coin Idol explicó el caso de Ucrania y Rusia, que se puede extender a otras naciones de la región: “Esa tasa de adopción de cripto en los principales países postsoviéticos podría deberse a la falta de confianza del público en el régimen, los medios de comunicación y las empresas. Las dos naciones viven actividades masivas de soborno, amiguismo a gran escala y otros tipos de corrupción, por lo que las personas y las empresas no favorecidas o acosadas por el gobierno de turno temen que su dinero pueda ser confiscado o robado en cualquier momento, y terminan invirtiéndolo en cripto o realizando transacciones o pagos con criptodivisas, que son difíciles de rastrear en comparación con el papel moneda”.

El 56% de los rusos, dio como ejemplo, albergan sentimientos negativos hacia los bancos desde las crisis que el país sufrió en la década de 1990, tras la desintegración de la Unión Soviética. Y durante la década pasada en Ucrania grandes instituciones bancarias registraron una gran cantidad de deuda hasta que, finalmente, colapsaron. “Como consecuencia de la falta de confianza en los dos países los ciudadanos han tendido a buscar refugio en Bitcoin, lo cual hizo que la adopción de criptodivisas se disparase”.

Los tres países líderes en adopción de cripto per cápita tienen algo en común: la confianza en el sistema bancario y en la política financiera de los gobiernos es extremadamente baja. (Chainaylsis)

Venezuela

En el caso de Venezuela, según el blog de Chainalysis, es necesario tomar en cuenta los factores concomitantes que influyen en economías como las de América Latina. “Venezuela representa un ejemplo excelente de lo que impulsa la adopción de criptomonedas en los países en desarrollo y del modo en que los ciudadanos las emplean para mitigar la inestabilidad económica”, explicó el artículo. “Nuestros datos muestran que los venezolanos utilizan más la criptodivisa cuando el dinero fiduciario nativo del país pierde valor por la inflación, lo cual sugiere que los venezolanos recurren a la criptomoneda para preservar los ahorros que de otro modo podrían perder”.

Chainalysis agregó que el mismo patrón se observa en otros países latinoamericanos y también “en África, Asia Oriental y otros lugares”. Muchas veces el uso de la criptomoneda se populariza hasta las transacciones comerciales habituales.

Fortune habló con Roman Sannikov, un especialista de la firma rusa de ciberseguridad Recorded Future, quien explicó en más detalle las particularidades por las cuales la criptodivisa es tan popular en Europa del Este. “Durante más o menos una década, desde comienzos de los ’90s, los ex ciudadanos soviéticos no tuvieron buen acceso al sistema bancario global”, dijo. “Se acostumbraron a utilizar vías alternativas para enviar dinero internacionalmente, incluidos algunos precursores de las criptomonedas como el e-gold, inclusive para usos mundanos como compras en eBay”. El oro electrónico, de e-gold Ltd., una corporación de Nevis, contaba con el respaldo de depósitos en lingotes de la London Bullion Market Association y permitía pagos y cobros electrónicos.

Una razón de la popularidad de las criptodivisas en Rusia es que tras la caída de la URSS la gente debió recurrir a vias alternativas al sistema bancario para mover dinero internacionalmente. (REUTERS/Dado Ruvic)

Ya en 2014 una encuesta británica que citó Chainalysis reveló que el 46% de los usuarios de internet de Rusia empleaban dinero electrónico regularmente para sus compras, en su mayoría mediante plataformas como Yandex, WebMoney y Qiwi. En comparación, incluso un mercado fuerte como el estadounidense, y aun cinco años más tarde, presentaba sólo un 26% de pago electrónico como primera opción para las compras en línea.

Además, subrayó Sannikov, “la gente en Europa del este también es generalmente muy conocedora de la tecnología”. Si a eso se le agrega la inestabilidad de rublo en los años recientes, se obtiene el lógico resultado de la popularidad de las criptomonedas allí.

Otra derivación de la historia, observó Chainalysis, es que “los sistemas de pago desarrollados en Rusia luego de la Guerra Fría permitieron que se cometieran delitos financieros de importancia”. Actualmente eso podría explicar en parte “el papel singular que el crimen juega en la economía en criptodivisas”. Porque no todos los usuarios de criptomonedas son legítimos, subrayó el informe.

“Europa del Este también es número uno en el mundo en el uso ilícito de criptomoneda en los mercados de la web oscura y en las operaciones de ransomware”, dijo el informe.

“Chainalysis halló que Europa era la única parte del mundo donde un mercado de la web oscura, sitio clandestino que ofrece mercaderías ilegales, como drogas, para comprar con cripto, figuraba entre los 10 servicios de mayor volumen: Hydra se ubicó en el sexto lugar”, agregó el análisis. Eso la hizo superar en volumen a bolsas populares y legales como Kraken y BitMEX. “Europa del Este contiene más actividad en criptodivisas vinculada con el mercado de la darknet que cualquier otra región”.

El ex área de influencia de la Unión Soviética también es líder mundial en operaciones de ransomware. Fortune describió la práctica habitual: “Los hackers bloquean archivos o las computadoras de sus víctimas y exigen un pago —generalmente en cripto— para desbloquearlos”. Según el nuevo informe 2019-2020, el 23% de todos los fondos enviados de direcciones de ransomware se canalizaron a Europa del Este.

“Aunque no podemos asegurar con seguridad por qué sucede, el investigador de seguridad Brian Krebs atribuyó las proezas de la piratería rusa específicamente al mayor énfasis en la educación en informática de los jóvenes”, concluyó Chainalysis. Según Krebs, más del doble de los estudiantes secundarios de Rusia rinden el examen nacional de informática en comparación con los estadounidenses. "La mayor prevalencia de la enseñanza de informática, en combinación con menos oportunidades económicas —y, en algunos casos, el patrocinio gubernamental de las actividades de piratería— “podría explicar por qué Europa oriental representa una proporción tan elevada de la actividad de las actividades de ransomware”.

