El devastador efecto de la droga Spice: cinco adictos se desvanecieron en la calle

Adictos a la droga Spice se desvanecen en la calle

Son cinco personas, cuatro hombres y una mujer, que luego de consumir la droga sintética “spice”, permanecen desmayados en las puertas de un hipermercado en Burngreave, Sheffield, al sur de Yorkshire, en Reino Unido.

Las impactantes imágenes, publicadas originalmente en la página de Facebook de Sheffield Online, fueron compartidas miles de veces por los usuarios que, en su mayoría, comparan la situación, con la serie de televisión de zombies, “The Walking Dead”.

El video muestra a las cinco personas desmayadas. Un hombre yace en lo alto de unas escaleras cercanas al hipermercado, mientras que otra persona se ve colapsada en un banco y un tercero inconsciente contra una pared. Luego, la cámara cambia de ángulo y muestra a otro hombre sentado inmóvil y a una mujer tendida en la acera.

La droga sintética “spice”, una altamente adictiva que se consigue en las calles británicas por 5 libras (USD 6,5) la dosis.

Además de los drogadictos tendidos en el suelo, en las imágenes se ve a varias ambulancias en la zona.

A los pocos minutos de haber sido publicado, el video ya contaba con más de 1.500 comentarios de vecinos de la zona, lo que evidencia lo usual de la dramática escena.

El uso continuado de la droga puede, incluso, causar episodios psicóticos

“Esto es algo que ocurre a diario en Pitsmoor. Cada vez que voy a las compras de Tesco los veo a todos sentados bebiendo y tomando drogas”, se quejó una mujer. “Realmente no tienen vergüenza, los pobres niños en los autobuses, etc. verán que es repugnante, no hay respeto en absoluto”, se apunta en otro de los comentarios.

“Aunque entiendo por qué muchos de los comentarios son de empatía con estos drogadictos, es una pesadilla vivir aquí. Este es un tema tristemente común y ocurre todo el tiempo en el área y los residentes tememos por nuestra seguridad”, aseguró otra mujer.

Muchos vecinos contaron cómo dejaron de frecuentar el lugar: “Evito incluso caminar cerca de la zona y siempre tomo un autobús u otra ruta si lo necesito porque la cantidad de drogadictos es increíble”.

Los especialistas apodaron a Spice como “la droga zombi”

“¿El gobierno finalmente tomará medidas y hará algo para que los residentes se sientan seguros y bien en su propio vecindario otra vez? Es frustrante”, denunció otro.

Las imágenes fueron tomadas el 30 de julio y los medios locales aseguran que todos ellos consumieron la droga sintética “spice”, una altamente adictiva que se consigue en las calles británicas por 5 libras (USD 6,5) la dosis.

Según The Sun y el Daily Mail, el uso de “spice” está cada vez más extendido en Sheffield. El drama es tal, que el año pasado la Municipalidad inauguró un centro especializado en este tipo de droga para dar tratamiento a los cientos de adictos.

Los medios de comunicación de Europa y Estados Unidos apodaron a “spice” como “la droga zombi”, ya que quienes la consumen suelen terminar deambulando por la ciudad desorientados hasta desmayarse.

El devastador producto se fuma y es una poderosa droga que combina diversas sustancias químicas lo que produce efectos de alteración del cerebro. Es también conocida como "marihuana sintética" y "hierba falsa", porque algunos de sus químicos son similares a los del cannabis.

La combinación de productos químicos de laboratorio busca imitar los efectos del THC, el conocido compuesto psicoactivo de la marihuana. Sin embargo, su efecto no tiene nada que ver. El THC en la marihuana actúa uniéndose a los receptores cannabinoides en el cerebro. Los químicos de “spice” hacen lo mismo, pero pueden ser 100 veces más potente. La única semejanza entre “spice” y la marihuana es que se fuma, explican las asociaciones toxicológicas.

Quienes la consumen afirman no sentir temor o inhibiciones. Sin embargo, los síntomas de la abstinencia se empiezan a sentir a las pocas horas e incluyen falta de coordinación, sudores, palpitaciones, pánico y fuertes vómitos. Su uso prolongado puede causar envenenamiento y fallas en el sistema respiratorio, según informa el Washington Post.

Según explica The Conversation, algunas personas experimentan dificultad para respirar, ritmo cardíaco acelerado y temblores, todo lo cual puede conducir a graves ataques de pánico. En dosis más altas, el equilibrio y la coordinación pueden verse gravemente afectados. El uso continuado puede, incluso, causar episodios psicóticos, que en casos extremos pueden durar semanas, y puede exacerbar las enfermedades mentales existentes.

