Bayer anunció acuerdos para resolver “importantes litigios” heredados de Monsanto

Un puente de Wuppertal, Alemania, decorado con el logo de Bayer (REUTERS/Wolfgang Rattay/File Photo)

La empresa química alemana Bayer informó este miércoles que aprobó “una serie de acuerdos que resolverán sustancialmente importantes litigios pendientes de Monsanto, incluidos los litigios de responsabilidad de producto Roundup en EEUU, los procesos sobre dispersión de Dicamba y los litigios de PCB en agua”.

Bayer compró en 2019 a su rival Monsanto por USD 63.000 millones. Desde entonces ha visto transferidas todas las demandas en su contra.

En un comunicado, la compañía explicó que el asunto más importante de estos acuerdos es “la resolución de Roundup en EEUU que dará cierre a aproximadamente el 75% de los litigios actuales de Roundup que representan aproximadamente 125.000 demandas presentadas y no presentadas en total”, y que “la resolución pone en marcha un mecanismo para resolver de manera eficiente posibles futuras demandas”.

La administración de Bayer anunció que “efectuará un pago de USD 8.800 millones a USD 9.600 millones, para resolver los litigios actuales de Roundup incluyendo una asignación con la que se espera cubrir reclamos no resueltos y de USD 1.250 millones, para apoyar un acuerdo colectivo por separado, con el fin de abordar potenciales futuros litigios”.

Werner Baumann, Director del Comité Ejecutivo (CEO) de Bayer, declaró: “Primero y, ante todo, el acuerdo de Roundup es lo correcto en el momento adecuado para poner fin a un largo periodo de incerteza para Bayer”. Y agregó: “Es financieramente razonable visto en comparación a los significativos riesgos financieros de litigios continuados de varios años y los impactos asociados a nuestra reputación y nuestro negocio. La decisión de resolver el litigio de Roundup™ nos permite enfocarnos totalmente en proveer salud y alimentación. Además, devolverá la conversación acerca de la seguridad y utilidad de los herbicidas a base de glifosato al terreno regulatorio y al ámbito completo de la ciencia”.

Envases del herbicida Roundup, a base de glifosato, en un comercio de California (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

Por otro lado, Bayer explicó que los tres casos por Roundup que han ido a juicio – Johnson, Hardeman y Pilliod – continuarán a través del proceso de apelaciones y no estarán cubiertos por el acuerdo. “Es importante para la compañía continuar con estos casos dado que las apelaciones proporcionarán orientación legal en el futuro. En un tribunal de apelación, el gobierno de EEUU expresó su apoyo específico a los argumentos de la compañía, afirmando que las reclamaciones de advertencia de la ley estatal en el litigio de Roundup™ entran en conflicto con la ley federal de EEUU, que no requiere incluir advertencia de cáncer para los herbicidas a base de glifosato, y deben ser descartados”, señaló.

Baumann, CEO de Bayer, añadió: “Nuestra compañía está fundada en el bienestar de nuestros clientes. Como compañía basada en la ciencia, comprometida con la mejora de la salud de las personas, tenemos gran simpatía por cualquier persona que sufra una enfermedad, y entendemos que busquen respuestas. Al mismo tiempo, el robusto cuerpo de conocimiento científico indica que Roundup no causa cáncer, y por ello, no es responsable de las enfermedades alegadas en esos litigios. Respaldamos firmemente nuestros herbicidas a base de glifosato, que se encuentran entre los productos más rigurosamente estudiados de su clase y cuatro décadas de ciencia respaldan su seguridad y que no son cancerígenos.”

La empresa recordó que, en su Decisión Provisional de Revisión del Registro, emitida en enero, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de EEUU concluyó de manera precisa que “no identificó ningún riesgo para la salud humana derivada de la exposición a glifosato”.

Por último, remarcó que los clientes, incluidos “agricultores y otros profesionales que dependen de herbicidas a base de glifosato para su subsistencia”, no verán ningún cambio en la disponibilidad de Roundup a consecuencia de estos acuerdos anunciados.

“Mientras trabajamos para dejar atrás este importante litigio, Bayer puede establecer un curso para el futuro y abordar los desafíos globales que enfrentamos tanto en salud como en nutrición, no solo ahora al enfrentar la pandemia de COVID-19, sino también a largo plazo, mientras trabajamos para mejorar la calidad de vida para un creciente y más envejecida población de aproximadamente 10 mil millones de personas para 2050”, concluyó Baumann.

