El extraño caso de los médicos rusos que viven la misma pesadilla por el coronavirus pero no reciben aplausos como en el resto del mundo

No hay muestras públicas diarias de gratitud para los médicos y enfermeras rusos durante la crisis del coronavirus como en Occidente. En lugar de aplausos, enfrentan desconfianza, bajos salarios e incluso una hostilidad abierta. Los residentes cerca del Centro Nacional de Investigación Médica para Endocrinología, un hospital de Moscú que ahora trata a pacientes con virus, se quejaron cuando vieron a los trabajadores médicos salir del edificio con el equipo de protección completo, por temor a que los trabajadores pudieran contagiar.

“Tal vez una vez que la enfermedad toque la puerta de cada familia, la actitud hacia los médicos cambiará”, dijo el Dr. Alexander Gadzyra, un cirujano que trabaja turnos agotadores.

El brote ha ejercido una enorme presión sobre la comunidad médica de Rusia. Mientras que los medios estatales elogian a algunos de ellos como héroes, los médicos y enfermeras entrevistados por The Associated Press dicen que están luchando tanto contra el virus como contra un sistema que no los respalda.

Han denunciado la escasez de equipos de protección, y muchos dicen que han sido amenazados con el despido o incluso el enjuiciamiento por hacer públicas sus quejas. Algunos han renunciado y se sospecha que algunos se han suicidado .

Los funcionarios del gobierno insisten en que la escasez es aislada y no generalizada.

La antipatía hacia la profesión médica está muy extendida en Rusia, dijo la antropóloga social Alexandra Arkhipova, quien estudia publicaciones en redes sociales que venden teorías de conspiración de virus. Más de 100 teorías que estudió dicen que los médicos diagnostican los casos de COVID-19 para que puedan obtener más dinero; otros dicen que ayudan al gobierno a encubrir el brote.

“Es una crisis de confianza lo que subrayó la epidemia”, dijo. “No he visto esta actitud en ningún otro lugar”. La confianza en las instituciones gubernamentales siempre ha sido baja en Rusia, según las encuestas de opinión, y la mayoría de sus hospitales son estatales.

Rusia está luchando en la pandemia, con más de 300,000 infecciones y 2,972 muertes. El gobierno ha cuestionado a los críticos que han cuestionado el número relativamente bajo de muertes. Las declaraciones oficiales y los informes noticiosos en más de 70 regiones rusas muestran que al menos 9.479 trabajadores médicos han sido infectados con el virus en el último mes y más de 70 han muerto. Los trabajadores de la salud creen que el número de muertos es mucho mayor y han compilado una lista de más de 250 .

La Dra. Irina Vaskyanina dijo que al menos 40 trabajadores están infectados en un hospital en Reutov, en las afueras de Moscú, donde dirigió un departamento que maneja transfusiones de sangre.

También dijo que los insultos y las amenazas de los superiores se volvieron comunes después de que ella se quejara ante sus jefes, la policía e incluso ante el presidente Vladimir Putin por las condiciones de trabajo. “Entregué mi aviso”, dijo Vaskyanina. “No me dejan hacer mi trabajo. Amo mi trabajo y quiero seguir haciéndolo, pero no puedo seguir así”.

Dijo que 13 de sus 14 colegas también han renunciado.

La Dra. Tatyana Revva, especialista en cuidados intensivos en la ciudad de Kalach-on-Don, fue convocada por la policía para ser interrogada y abofeteada con medidas disciplinarias después de grabar un video sobre la escasez de equipos. El jefe del hospital la denunció ante un fiscal por “difundir información falsa”, un delito punible con multas de hasta 25,000 dólares o una pena de prisión.

“Estoy a una reprimenda de ser despedida”, dijo Revva a AP.

El Dr. Oleg Kumeiko, jefe del hospital de Revva, rechazó las afirmaciones. Le dijo a la AP que no había escasez de equipos de protección en el hospital y que no tenía intención de despedir a Revva. La acción disciplinaria contra ella estaba justificada, dijo, y “no tuvo nada que ver con su actividad pública”.

“No entiendo por qué nos tratan como si fuéramos prescindibles”, dijo Nina Rogova, una enfermera en la región de Vladimir, a 200 kilómetros al este de Moscú. Se está recuperando del virus después de haberlo contraído en el trabajo y dice que está siendo amenazada con el despido después de informar a los medios locales sobre la falta de equipos de protección.

Los médicos en la región sur de Chechenia que se quejaron por la escasez de equipos luego tuvieron que retractarse de sus declaraciones como un “error” y pedir disculpas en la televisión. El líder de la región predominantemente musulmana, Ramzan Kadyrov, tiene fama de sofocar la disidencia y ha exigido que sean despedidos.

A la frustración se le agrega la falta de pago. Los trabajadores de salud dicen que no han recibido bonos que el gobierno les prometió por trabajar con pacientes con coronavirus. A principios de abril, Putin prometió personalmente bonificaciones generosas a los salarios mensuales: alrededor de 1,100 dólares para médicos, 680 para enfermeras y paramédicos y 340 para ayudantes.

Un mes después, las redes sociales estaban llenas de fotos de recibos de pago que reflejaban bonos de 10 a 100 veces más pequeños de lo prometido. El Dr. Yevgeniya Bogatyryova, un paramédico del área de Moscú, dijo a AP que los bonos de abril variaron de 2 a 120. “Están calculando el tiempo que los médicos de ambulancia pasan con un paciente con coronavirus y pagan por hora, aparentemente”, dijo.

Más de 110,000 personas firmaron una petición en línea exigiendo que el gobierno cumpla su promesa. Docenas de paramédicos protestaron en la región de Nizhny Novgorod, a 400 kilómetros al este de Moscú, y muchos más desde Siberia hasta el sur de Rusia hicieron videos exigiendo los bonos.

“A quien le preguntemos en nuestra gestión, a nuestros superiores, dicen: ‘Putin te prometió (bonos), por lo que Putin debería pagarte’", dijo a AP Natalia Salomatova, una ordenanza en un hospital de la ciudad siberiana de Chita. Las bonificaciones de abril para sus colegas iban desde el equivalente de 41 centavos a 6,86 dólares. Salomatova misma no recibió ninguna.

Solo después de que Putin salió a la televisión dos veces la semana pasada y exigió furiosamente que los funcionarios pagaran lo prometido, los trabajadores médicos en algunas regiones comenzaron a recibir los pagos.

“Hace que te preguntes: ¿de quién debemos proteger a los médicos? ¿De la infección o los administradores?” dijo Arkhipova, el antropólogo social.

El Ministerio de Salud de Rusia no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Además, surgen informes de renuncia de trabajadores de la salud. Más de 300 abandonaron sus puestos en la región occidental de Kaliningrado hace dos semanas, según informes decenas de paramédicos renunciaron en la ciudad siberiana de Novosibirsk en mayo y 40 trabajadores dieron aviso en un hospital en la región de Vladimir.

Eso podría paralizar aún más el sistema de atención médica de Rusia, ya afectado por una reforma ampliamente criticada que cerró la mitad de sus 10,000 hospitales en 20 años, con miles de despidos . En diciembre, el viceprimer ministro Tatyana Golikova calificó la reforma de “horrible” y dijo que afectó significativamente la calidad y la accesibilidad de la atención médica.

“Ahora nos enfrentamos a la amenaza de una destrucción completa de la comunidad médica”, dijo Semyon Galperin, jefe del grupo de derechos de la Liga de Defensa de Doctores.

