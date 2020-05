“48 horas de pánico”: cómo fue el operativo especial montado por Corea del Norte para probar que Kim Jong-un está vivo

Esta imagen difundida por la Agencia Central de Noticias de Corea muestra a Kim Jong-un sonriente en su última ceremonia pública (Reuters)

Kim Jong-un desapareció durante más de 20 días, despertando rumores de que estaba enfermo, o incluso muerto, hasta que finalmente reapareció a principios de mayo. Los medios de comunicación estatales publicaron imágenes de él radiante mientras recorría el nuevo complejo industrial de Sunchon, con un corte ceremonial de la cinta.

Ahora, unos días después de su reaparición, han surgido informes de que este evento fue en realidad misterioso y repentinamente arreglado sólo dos días antes de que ocurriera - y nadie sabía que Kim iba a estar allí, según informa el surcoreano Daily NK.

Corea del Norte es especialmente hermética, y es muy difícil saber exactamente lo que ocurre dentro de sus fronteras sin una confirmación explícita del régimen. Sin embargo, nuevos reportes aseguran que los norcoreanos vivieron “48 horas de pánico” para montar el gran evento que se transformó en la prueba de vida mundial de Kim Jong-un.

La fábrica que inauguró no está terminada ni en funcionamiento

Según detalla el medio especializado en noticias de Corea del Norte, el operativo comenzó el 28 de abril cuando uno de los principales comités del régimen envió una orden a los trabajadores de la fábrica de Sunchon. En mensaje especificaba que se prepararan para una “ceremonia de fin de obra” aunque la planta no estaba ni cerca de estar terminada.

Decenas de mujeres y niños fueron movilizados para plantar flores y limpiar los caminos dentro de los terrenos de la fábrica. Y se asegura que los constructores “trabajaron día y noche” para tratar de hacer el trabajo en sólo dos días.

Siempre sonriente, el acto sirvió como prueba de vida mundial

“Durante dos días los obreros de la construcción se dedicaron de lleno a preparar la ceremonia. Trabajaron hasta el cansancio día y noche para crear la apariencia de una fábrica terminada, cubriendo el exterior del edificio y equipándolo con vidrio, entre otras cosas”, añadió una fuente dentro de Corea del Norte en diálogo con el Daily NK.

Tras la abrupta orden, los responsables del proyecto de construcción de la planta de fertilizantes solo anticiparon a los trabajadores la visita de “un miembro de alto rango” del Gabinete.

Kim estuvo presente en la inauguración con su hermana Kim Yo-jong, pero la fábrica ni siquiera está en funcionamiento. Está inacabada y es incapaz de producir fertilizante debido a la falta de maquinaria y materias primas importadas.

“Nadie en el lugar esperaba que el evento involucrara al propio Kim Jong-un. Todo el mundo sabe que la construcción no estaba completa”, aseguró una fuente al Daily NK.

Aunque se lo ve cortando una cinta de inauguración, la fábrica de fertilizante aún no está activa (@nknewsorg)

Sin embargo, el Comité Central habría ordenado que la fábrica tuviera "al menos dos" líneas de producción en funcionamiento antes del 10 de octubre, aniversario de la fundación del partido comunista de Corea del Norte. Si bien los dirigentes de Corea del Norte no exigen que todas las líneas de producción de la fábrica estén en funcionamiento, es evidente que quieren que la fábrica sea capaz de producir al menos algún tipo de fertilizante para esa fecha.

Una vez que la fábrica esté en funcionamiento, las autoridades norcoreanas probablemente promoverán la hazaña como una victoria para la autosuficiencia de Corea del Norte, incluyendo el llamado enfoque de "avance frontal" anunciado por Kim Jong-un a finales del año pasado.

Actualmente, la mayoría de los fertilizantes utilizados en Corea del Norte se fabrican en China. A pesar del cierre de la frontera con China como consecuencia de la pandemia de COVID-19, se sabe que se introducen de contrabando en Corea del Norte fertilizantes de sulfato y nitrógeno.

La portada coreana que muestra su reaparición

Además de probar que está con vida, la ceremonia de corte de cinta en una fábrica que ni siquiera estaba completamente terminada busca “unir a todo el partido, el ejército y el público a la causa de superar la escasez de alimentos del país, fomentando el aumento de la producción de fertilizantes, que es un componente crucial en la agricultura", dijo la fuente.

Corea del Sur, el vecino que más información certera logra sobre el dictador, insiste en que Kim está bien de salud, pero las dudas y diferentes teorías sobre su salud, como una misteriosa "marca de aguja" en su brazo e informes creíbles de que China envió un equipo médico para asesorarlo, continúan multiplicándose.

Es que es llamativo cómo Kim aparece y desaparece de la escena pública. De hecho, este año solo ha hecho 17 apariciones públicas, frente a las 50 que a esta altura del año había hecho en 2019. Por ejemplo, esta semana tampoco asistió a una ceremonia en Pyongyang en la que Rusia lo condecoró como parte de las celebraciones del aniversario de la derrota de la Alemania nazi.

"La verdad es que podemos especular todo lo que queramos sobre dónde estaba Kim Jong-un y por qué desapareció, pero simplemente no sabemos.Podría ser por razones de salud, podría ser por razones tácticas, simplemente no sabemos con certeza y probablemente no lo haremos”, aseguró Mintaro Oba, un ex funcionario de EEUU que trabajó en Corea del Norte, a la cadena ABC.

El mensaje para China

Mientras el mundo puso en el foco a China por su mal manejo del brote de COVID-19, el dictador norcoreano envió un mensaje de felicitación al presidente Xi Jinping por sus "éxitos" a la hora de contener la pandemia del nuevo coronavirus, según informaron hoy los medios de Pyongyang.

En su "mensaje verbal", Kim destaca que Xi "está logrando una oportunidad de victoria en la guerra contra la epidemia sin precedentes, y controlando la situación general de forma táctica y estratégica mientras lidera al partido y al pueblo de China", según recoge la agencia oficial norcoreana KCNA.

Foto de archivo d eun encunetro entre Kim Jong-un y su principal aliado mundial, el chino Xi Jinping, en junio de 2019 (AFP)

Kim también deseó a Xi "buena salud", y expresó su convicción de que China "cimentará los éxitos logrados hasta ahora y continuará expandiéndolos, hasta lograr una victoria final" bajo la "sabia guía" del líder chino, según el medio estatal de Pyongyang, que no precisó cuándo fue enviado este mensaje a Pekín.

El líder del hermético régimen ya había ensalzado en varias ocasiones la labor del Ejecutivo chino a la hora de controlar la pandemia, cuyo alcance real se desconoce en territorio norcoreano desde que Pyongyang decidió cerrar completamente sus fronteras a finales de enero ante el avance del coronavirus en el país vecino.

