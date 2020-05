Israel advirtió que mantendrá las operaciones en Siria hasta que el régimen de Irán “se vaya”

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa, Naftali Bennett (Atef Safadi/Pool via REUTERS)

Israel advirtió que mantendrá sus operaciones en Siria hasta que el régimen de Irán “se vaya” de este país, tras una serie de ataques aéreos imputados al Ejército israelí en el país árabe.

"Irán no tiene nada que hacer en Siria... y no pararemos hasta que ellos (los iraníes) se hayan ido de Siria”, declaró el ministro de Defensa israelí, Naftali Bennett, sin reivindicar, no obstante, los recientes ataques aéreos que la prensa siria y las ONG atribuyen a la fuerza aérea israelí en territorio sirio.

Al menos 14 milicianos proiraníes murieron esta madrugada tras los bombardeos en varias zonas en la provincia de Deir al Zur, en el este de Siria, según el Observatorio Sirio de Derechos Humano.

El bombardeo tuvo como objetivo posiciones en Al Mayadin y zonas a su alrededor, en el este de Deir al Zur y limítrofe con Irak, donde están presentes estas milicias que apoyan al dictador sirio, Bashar al Assad, dijo la ONG, con sede en el Reino Unido y con una amplia red de informadores en Siria.

Israel advirtió que no permitirá “el establecimiento de una base de operaciones de avanzada iraní en Siria” (SANA/Handout via REUTERS)

El Observatorio señaló que los 14 milicianos muertos son de nacionalidad iraní e iraquí y añadió que se espera que el número de decesos aumente por la gravedad de los heridos, que no especificó.

Según el OSDH, los ataques aéreos habrían sido efectuados “en la noche por aviones caza israelíes” en el desierto en la región de Al Mayadin y las localidades de Al Salihiyya y Al Kawriyya. Israel, no obstante, no se ha pronunciado al respecto ante estas informaciones y no suele referirse a los bombardeos en territorio sirio.

“No nos rendiremos y no permitiremos el establecimiento de una base de operaciones de avanzada iraní en Siria”, agregó Bennett este martes, durante una entrevista con la cadena Kan 11.

De acuerdo a lo consignado por Times of Israel, funcionarios de Defensa israelíes revelaron, bajo anonimato, que los esfuerzos del país por detener la creciente expansión iraní está dando frutos, ya que en los últimos tiempos, según indicaron, las fuerzas iraníes han comenzado a abandonar Siria, evacuando un pequeño número de bases militares que anteriormente estaban bajo su control.

Esas fuentes indicaron que también disminuyó el número de milicias chiitas que operan en suelo sirio, así como la cantidad de vuelos de transporte de Irán a Siria, que traen municiones avanzadas al país, aparentemente como consecuencia de los ataques israelíes en los aeropuertos de Siria donde aterrizan estos vuelos.

Israel suele atacar posición de Irán en Siria

En esa línea, Bennett consideró que Bennett dijo que Irán “solía ser un activo para los sirios... pero ahora es una carga”.

Israel ha lanzado cientos de ataques en Siria desde el comienzo de la guerra civil en 2011, dirigidos contra las tropas del gobierno, las fuerzas aliadas iraníes y los combatientes del grupo terrorista libanés Hezbollah.

En las últimas semanas aumentaron los ataques israelíes contra territorio sirio, y sobre todo en la zona de Deir al Zur.

Irán y Hezbollah ayudan militarmente al régimen de Bashar al Assad en su guerra contra los rebeldes y los yihadistas. El régimen iraní “entró” en Siria en el marco de la guerra en ese país y ahora busca “implantarse” en la frontera israelí para “amenazar” a ciudades como “Tel Aviv, Jerusalén y Haifa”, condenó Bennett durante su entrevista.

