“Esto no es una guerra como le gusta decir al Gobierno, esto es una hecatombe”, dice el líder de la oposición, el conservador Pablo Casado del Partido Popular. Acusa al presidente socialista Pedro Sánchez de “mentir” al pueblo español y esconder las cifras reales de víctimas. “¿Por qué no piden disculpas por sus errores? ¿Cuántas vidas se hubieran salvado si no se hubieran ocultado las alertas sanitarias?”, pregunta.