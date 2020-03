Antes de que el CDC compartiera el hallazgo de los investigadores, un estudio publicado en New England Journal of Medicine señaló que el nuevo coronavirus podía sobrevivir en el plástico y el acero inoxidable hasta tres días, una resistencia que disminuía notablemente en el caso del cobre, donde no persistía más de cuatro horas. Por su parte, en el cartón, el virus demostró una resistencia de un día.