En declaración al portal New Mandala, Thanathorn afirmaba que “la democracia es algo hermoso porque no tienes que pensar como yo. No todos tenemos que ser de centro derecha. No todos tenemos que estar en el centro-izquierda. La única sociedad sin diferencia de pensamiento es la sociedad [del libro] 1984. Simplemente no tomes un arma para disparar a aquellos que piensan diferente, ¿de acuerdo?”.