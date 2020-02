“Un sello distintivo del régimen de Xi Jinping ha sido su arrogante desprecio por el estado de derecho no sólo dentro de China sino también en otros países", opinó The Washington Post. “Para el gobernante de Beijing no alcanza con suprimir la libertad de expresión dentro del territorio donde es soberano: Xi busca silenciar a los críticos dondequiera que vivan, y está dispuesto a usar la fuerza”. Porque, en efecto, la tragedia de Gui tiene trama internacional, con una primera escena en Tailandia.