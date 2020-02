La campaña de Go-Fund Me -que recauda dinero para financiar metas propuestas por usuarios- fue iniciada por el comediante estadounidense Brad Williams, quien también tiene enanismo. “Esto no es sólo para Quaden, es para cualquiera que haya sido intimidado en sus vidas y le haya dicho que no fueron lo suficientemente buenos.”, se puede leer en el sitio web de la iniciativa. “Demostremos a Quaden y a otros que hay algo bueno en el mundo y que lo merecen”, agrega un pasaje de la descripción.