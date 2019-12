“La economía no va bien y la base nacionalista de su legitimidad no puede mantener indefinidamente popular a Putin. Su intención es retroceder gradualmente hacia un estado más totalitario, como lo está haciendo China. Por lo tanto, no se trata de medidas temporales o aisladas. Puede llegar muy lejos en su intento de silenciar la disidencia, pero lo está haciendo paso a paso en lugar de hacerlo todo a la vez. Esto disminuye la resistencia y no asusta tanto a los ricos y a la clase media alta, al menos por el momento. No quiere que huyan, pero eventualmente también serán reprimidos. Al menos esa es su meta a largo plazo”, explicó Daniel Chirot, profesor de estudios rusos y euroasiáticos en la Universidad de Washington, consultado por Infobae.