El ADN de una persona no determina por sí solo a una persona, y tener un cierto gen no puede predecir su futuro. Solo puede sugerir la probabilidad de desarrollar una afección o rasgo. Un estudio de 2003 altamente citado en American Journal of Human Genetics halló un vínculo convincente entre una variante del gen ACTN3 y atletas de élite como los velocistas; pero, desde entonces se ha descubierto que si bien la mayoría de los velocistas tienen esa variante, no todos los que la tienen son atletas de élite.