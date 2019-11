“No estoy en buen estado”, dijo la mujer de 31 años al periódico The Guardián desde el aeropuerto internacional Ninoy Aquino, desesperada porque alega que sería asesinada si regresa a su patria. “Mi cabello ha comenzado a caerse, está en malas condiciones debido al estrés. No tengo privacidad aquí, porque no hay puerta en la habitación, así que siempre me preocupo cuando quiero cambiarme de ropa”, lamentó.