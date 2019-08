"El sistema político italiano es inestable debido a varios factores. Uno es la estructuración del sistema de partidos, que es muy débil. Son formaciones no arraigadas, vinculadas principalmente a la figura de un líder que pierde el consenso ante la primera dificultad. Esto está ligado a un cuestionamiento del electorado, que está cada vez más frustrado y que no encuentra respuestas en los gobernantes. Esto explica los resultados fluctuantes de los principales partidos políticos. Tenemos un sistema que no garantiza la gobernabilidad, que desde 1994 está en una transición infinita", sostuvo Nicola Pasini, profesor de ciencia política de la Universidad de Milán, en diálogo con Infobae.