No obstante, la Comisión Electoral Central —que como todas las instituciones clave está bajo control directo del gobierno— inhabilitó su candidatura a fines de diciembre, con el argumento de que tenía una condena por un brumoso caso de corrupción. "El proceso al que estamos invitados a formar parte no es una elección. Sólo Putin y los candidatos que él ha elegido personalmente, los que no representan ninguna amenaza, pueden participar", dijo Navalny en ese momento.