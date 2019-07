La pulseada se dirime entre dos dirigentes con estilos muy diferentes, aunque no necesariamente con ideas tan disímiles. El gran favorito es Johnson, ex alcalde de Londres y primer secretario de Relaciones Exteriores de May hasta su renuncia en disidencia con el acuerdo de salida que había alcanzado con la Unión Europea (UE). De actitud bufonesca, siempre dispuesto a hacer el ridículo como una hábil estrategia para captar la atención de los medios, y cultor de una retórica populista de derecha, fue uno de los abanderados del Brexit en el referéndum de 2016.