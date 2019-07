"Este es el escenario más probable, aunque no sería suficiente, porque necesitarían de la abstención de algunos partidos regionalistas. Creo que Sánchez y el PSOE pelearán y conseguirán que Iglesias no entre en el gobierno, pero no van a poder evitar que se incluya a algún líder de Podemos en ciertos ministerios, pocos y quizás no muy relevantes. Pienso que Podemos no puede permitirse otras elecciones y, por más que el ego de Iglesias lo lleve a pugnar por un puesto en el gabinete hasta el último minuto, su liderazgo está más debilitado que en ningún momento anterior", dijo a Infobae Santiago Pérez-Nievas, profesor de ciencia política de la Universidad Autónoma de Madrid.