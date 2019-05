Turghanbek explicó a la televisión local que "en el momento en que lo vi, ya se estaba cayendo. No pensé en nada en ese momento, y luego lo atrapé. No sé qué pasó después de eso, ya que me desmayé por un tiempo. Cuando me desperté, la policía y los rescatistas estaban todos aquí", detalló este héroe sin capa.