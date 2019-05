Los mercenarios son tan antiguos como las guerras. Siempre hubo "soldados profesionales" que luchaban por alguna causa a cambio de pagos, botines o tierras. En Irak, tras la invasión estadounidense aparecieron los "contratistas" de Blackwater, la compañía del ex vicepresidente Dick Chaney, ex marines que estaban ahí para hacer trabajos que no podían hacer los soldados del ejército. Se convirtieron en la "fuerza privada" que daba seguridad a los trabajadores de los pozos petroleros o las oficinas de empresas. Terminaron siendo una milicia más en la guerra iraquí. Pronto se le sumaron los famosos gurkas nepaleses, paramilitares que trabajan desde hace siglos junto a las fuerzas británicas y que tuvieron una actuación preponderante en la Guerra de Malvinas. No eran los únicos, también había australianos, chechenos, iraníes, hondureños. Todos ellos, luego, extendieron sus servicios a Siria y continúan su periplo por cualquier territorio manchado de sangre y donde puedan hacerse de grandes cantidades de dinero. Con la anexión de Crimea por parte de Rusia, apareció un nuevo y poderoso ejército de entre 3.000 y 5.000 paramilitares al servicio el Kremlin: el Grupo Wagner (ChVK Wagner).