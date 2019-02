"El odio no tiene lugar en la República. Estamos determinados a proteger a todos los franceses, a proteger la laicidad, la libertad de no creer o de creer, en el respeto, con total seguridad. Estas cifras demuestran que no debemos bajar la guardia", apuntó Castaner. "Antisemitas, islamófobos, anticristianos, racistas, xenófobos: no hay pequeños ataques, no hay pequeños insultos. No se tolerará nada: cada uno de los culpables tendrá que ser encontrado y juzgado", añadió el ministro.