Si bien reconocen que el rey Salman, de 82 años, no da indicios de cambiar a su elegido para convertirse en su heredero, la posibilidad no está del todo cerrada. Y es que la sucesión no es automática de padre a hijo, como sucede en las monarquías europeas. Las tradiciones tribales del reino indican que el rey y los miembros destacados de cada rama deben elegir a quien consideran más adecuado.