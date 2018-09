"Abrí la caja de Pandora", dijo en 2014 a Madeline Bernstein, quien acaba de publicar el libro Designer Dogs: An Exposé Inside the Criminal Underworld of Crossbreeding (Perros de diseño: una denuncia desde el submundo criminal de la cruza). "Mucha gente sólo los cría por el dinero. Y muchos de esos perros tienen problemas físicos. Algunos también están locos".