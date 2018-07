Sánchez no tiene que convocar elecciones generales hasta 2020, pero su permanencia en el poder mucho dependerá de los comicios municipales y regionales en mayo del próximo año. Si su partido no tiene una buena votación le va a ser muy difícil no llamar a elecciones anticipadas. Y ahí estará siempre su contrincante, Pablo Casado, para enfrentarlo en ese nuevo drama flamenco. Esto, si el juez que lleva la causa no confirma que su Máster es un invento y algún otro barón del Partido Popular ya esté ocupando su lugar en el escenario. Como decía el gran maestro Antonio Gades, para bailar flamenco "hay que aguantar los riñones".