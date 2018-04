"El viernes pasado, en medio de una fiesta judía de pascuas, los palestinos llamaron a una reunión de emergencia del consejo de seguridad de las Naciones Unidas, sabiendo que los israelíes no iban a poder participar en ese evento por ser época de fiestas. Otros países pidieron hacerlo en otro momento para que los israelíes pudiesen defenderse o manifestar su punto de vista y no lo aceptaron. Así es como le gusta a los árabes, atacar a Israel para que no tenga el derecho de autodefensa. Nosotros vamos a exigir nuestro derecho de autodefensa" destacó.