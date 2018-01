"Se puede decir que el movimiento reformista ya no es un factor en la dinámica política iraní. En estas protestas no hubo referencias al movimiento verde ni a Musavi. Pero, a pesar de que se han ido apagando, la realidad subterránea de un régimen que está desconectado de la gente común implica que, probablemente, no sea la última vez que veamos este tipo de erupciones", afirmó Alex Vatanka, investigador del Instituto de Medio Oriente, en diálogo con Infobae.