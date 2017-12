Por primera vez en mucho tiempo, los opositores al indestructible Vladimir Putin esperaban una elección con algo de esperanza. El ex espía de la KGB, que es dueño absoluto de la política rusa desde el 31 de diciembre de 1999, cuando asumió la presidencia de manera interina, no había enfrentado nunca a un rival verdaderamente competitivo. Alexei Navalny, un abogado de 41 años con mucha llegada a los jóvenes a través de las redes sociales, iba a ser el primero en los comicios del próximo 18 de marzo. Iba, porque finalmente no será.