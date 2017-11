Tras el nuevo fracaso del diálogo con la oposición, Nicolás Maduro recibió a José Luis Rodríguez Zapatero en Caracas

El presidente de Venezuela se reunió con el ex mandatario del Gobierno español en el palacio presidencial de MIraflores. Este miércoles estaba previsto un encuentro en Dominicana, pero no se realizó porque el chavismo no aceptó la presencia de todos los cancilleres garantes