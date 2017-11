El promedio global no es muy alentador: sólo el 23% está plenamente comprometido, el 47% lo está parcialmente y el 13% está en contra. "No creo que esto signifique que las democracias alrededor del mundo van a empezar a caerse o que estén amenazadas —dijo Magalhães—. Al menos no más que hace 20 años. Sólo significa que la democracia como nos gustaría entenderla, con derechos y libertades, competencia política abierta, Estado de derecho y sufragio universal, no es necesariamente un conjunto coherente de valores, instituciones y prácticas asentadas sin discusiones en la mente de la gente. También significa que los líderes que no son demócratas comprometidos no están exentos de desarrollar argumentos con los que movilizar a algunas personas, incluso en democracias consolidadas".