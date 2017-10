El juez Neto de Moura ya había emitido en el pasado un fallo similar. El año pasado, puso en duda el testimonio de una víctima de violencia de género con una cita bíblica. "El proceder de la mujer adúltera es así: Come, y limpia su boca y dice: No he hecho maldad", citó el magistrado, para luego continuar culpando a la víctima. "Una mujer que comete adulterio es una persona falsa, hipócrita, deshonesta, desleal, fútil, inmoral. En fin, una persona que carece de credibilidad moral", aseguró. Por ello, anuló una sentencia de dos años y cuatro meses contra el marido agresor y la multa de 2.500 euros impuesta por el tribunal de primera instancia.