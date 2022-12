“Si toma no maneje ni arruine la Navidad”: por qué se le dice “Torito” al Centro de Sanciones Administrativas

Centro de Sanciones Administrativos "El Torito" (Cuartoscuro)

En la Ciudad de México de México existe un lugar al que se envía —de forma breve— a las personas que comenten faltas a los códigos cívicos de la capital: se trata del Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, mejor conocido como El Torito.

Las personas infractoras que llegan a este lugar no pasan más de 36 horas en arresto, por lo dicha penalización no implica un tratamiento de reinserción social. Sin embargo, año con año cientos de hombres y mujeres caen detrás de sus barrotes por no acatar la ley.

El actual Torito es un centro único en su especie en la CDMX. Su historia se remonta a 1958, cuando fue fundado por el entonces presidente de la República, Adolfo Ruiz Cortines, así como por el entonces Jefe del Departamento del Distrito Federal, Ernesto P. Uruchurtu Peralta.

El torito se encuentra en la alcaldía Miguel Hidalgo (Cuartoscuro)

De acuerdo con referencias populares, anteriormente el predio que ocupa el ahora Centro de Sanciones Administrativas era lugar de un rastro; es decir, un espacio destinado a la matanza de animales de ganado para su consumo humano, el cual llevaba por nombre “Torito”.

Dicho espacio llevaba, de manera oficial, el nombre de Rastro de la Villa de Tacuba, y funcionó de 1929 a 1958, cuando fue cerrado. Sobre aquel lugar se construyó lo que un día se llamó Cárcel Municipal de Tacuba.

Anteriormente al Torito únicamente se trasladaban a hombres; sin embargo, tras el cierre del Centro penitenciario ubicado en la calle del Carmen, conocido como La Vaquita —en donde sólo se encerraban a mujeres— el inmueble de Tacuba comenzó a ser mixto.

Por su parte, el Torito —ubicado sobre la avenida Aquiles Serdán esquina con Lago Gascasónica s/n, colonia San Diego Ocoyoacac, alcaldía Miguel Hidalgo— también se encuentra en las cercanía de la Colonia Huichapan, por lo que al Centro de Sanciones también se le conoce como el Piojito, gracias al mercado de la localidad. No obstante, dicho nombre no es tan representativo.

La historia de "El Torito" se remonta a 1958 (Cuartoscuro)

En tanto, de acuerdo con la subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, el Torito tiene por fin el hacer cumplir las disposiciones legales para salvaguardar los principios procedimentales con el objetivo de asegurar la Administración de la Justicia.

Pese a que se puede recaer en el Torito por diversas faltas, las más comunes son ingerir bebidas alcohólicas en lugares públicos no permitidos, así como infringir el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, principalmente. También, por impedir o estorbar de cualquier manera la vía pública, la libertad de tránsito o de acción de las personas.

Se trata de un lugar de mil 730 metros cuadrados, con una capacidad para resguardar a 124 personas: 72 en la zona de hombres y 52 en la de mujeres). Entre tanto, desde que se implementó el Programa Conduce sin Alcohol el 1 de diciembre de este año, han sido remitidas cerca de mil personas.

Cada año son remitidos cientos de personas al Torito (Cuartoscuro)

Hasta el pasado 20 de diciembre, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP)—a cargo del secretario Omar García Harfuch— aplicó a más de 203 mil pruebas de alcoholemia, de acuerdo con las autoridades. Asimismo, del primero de diciembre al día 17 fueron remitidos 982 vehículos al corralón.

El programa estará en vigente las 24 horas del días hasta el próximo 8 de enero de 2023. Se trata de un desplegado de más de 500 elementos de policía, así como 213 patrullas distribuidas en 32 puntos de revisión a lo largo de la Ciudad de México.

