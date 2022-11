Un hombre siguió y agredió sexualmente a una estudiante en las calles de la CDMX, autoridades buscan al acosador

Según usuarios de redes sociales, el sujeto que acoso a una niña en la CDMX presuntamente pertenece a una agencia de seguridad privada..

Por medio de redes sociales se dio a conocer el caso donde un hombre persiguió y acosó sexualmente a un menor que se encontraba sola por las calles de la Ciudad de México (CDMX), el suceso ocurrió en la colonia Nueva Tenochtitlán de la alcaldía Gustavo A. Madero y fueron documentados por las cámaras de seguridad del ayuntamiento, hasta el momento, el sujeto no ha sido capturado por las autoridades capitalinas; sin embargo, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX ya abrió una carpeta de investigación para dar con el paradero del agresor sexual.

De acuerdo con las grabaciones, el acosador se acercó por detrás de la joven, quien se dirigía a su domicilio, y le tocó la parte trasera del cuerpo, posteriormente, el sujeto corrió y fingió que no pasaba nada. En el mismo material se observó como la menor de edad huyó después de lo sucedido, mientras que el criminal escapó del lugar. Al respecto, colectivas feministas de la ciudad capitalina evidenciaron el caso y solicitaron su captura inmediata.

El sujeto se aprovechó de que la joven estudiante se encontraba sola para así perseguirla

El caso fue difundido por el reportero Carlos Jiménez, quien en sus redes sociales compartió las grabaciones donde se observó al sujeto perseguir a la pequeña, según los datos del video el crimen ocurrió el pasado 11 de noviembre a las 12:30 horas del día. Así mismo, en el material se apreció que el acosador iba vestido con un uniforme color gris y llevaba un corte de tipo militar, por lo cual se presume que pertenece a una agrupación de seguridad privada.

SE BUSCA, INFELIZ!

Así siguió este sujeto a una niña por calles de @TuAlcaldiaGAM en la Col Nueva Tenochtitlán.

Se le acerca por atrás, le da una nalgada y se echa a correr.

Si lo reconoce, denúncielo en @SSC_CDMX @FiscaliaCDMX o mande MD



El caso en @multimediostv pic.twitter.com/58qCnxNVLw — Carlos Jiménez (@c4jimenez) November 16, 2022

“Por la vestimenta parece ser de seguridad privada, muy parecido a la empresa que brinda seguridad a los camiones de Lala, sería bueno saber cuando sucedió, la dirección y buscar otras cámaras en esa zona”, escribió un usuario de Twitter.

Cabe mencionar que a pesar de la viralización de caso, las autoridades capitalinas no han logrado dar con el paradero del hombre; sin embargo, algunos usuarios han compartido imágenes de su rostro, para que él sucedo no quede impune. De igual forma, las autoridades recomendaron a la población a denunciar este tipo de actos y, en caso de presenciarlos, no ser indiferentes con las víctimas.

Hasta el momento las autoridades no han dado con el paradero del sujeto.

A su vez, diversos internautas expresaron su opinión contra los elementos de la policía capitalina, pues según ellos no realizaron su trabajo de seguridad. Igualmente, mencionaron que no se puede caminar de manera tranquila por las calles de la ciudad, pues nadie está exento de este tipo de casos.

“Se espera que pronto ustedes hagan su trabajo y le caiga todo el peso de la ley a este m*ldito, agresiones contra niñas y mujeres estarán siempre en peligro con mequetrefes de esa clase, por favor hagan su trabajo”, escribió otro usuario de redes sociales.

Cabe destacar que hasta el 2016 una encuesta realizada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Gobierno capitalino mostraron que 96.3% de las participantes han sido víctima de violencia sexual al menos una vez en su vida. En el mismo sentido, datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportaron que el tipo de agresiones sexuales son una de las más comunes del país, seguida por la violencia física y la violencia económica.

De acuerdo con datos del INEGI al día son asesinadas cerca de 11 mujeres. FOTO: GABRIELA PÉREZ MONTIEL / CUARTOSCURO.COM

Además, en el caso del ambiente escolar, las mujeres mayores de 15 años han sufrido algún tipo de agresión en su contra, de la cual destacan los ataques físicos con una tasa del 18.3%.

