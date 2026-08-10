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“Veneran a Hernán Cortés”: Sheinbaum responde a las críticas por el Paso de los Pueblos Indígenas

La presidenta Claudia Sheinbaum sostiene que ese camino existía antes de la Conquista y plantea que el nombre refleje el reconocimiento actual a las comunidades originarias como parte de la historia nacional

"Veneran a Hernán Cortés": Sheinbaum responde a las críticas por el Paso de los Pueblos Indígenas. (Presidencia)
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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, respondió a sus detractores en su conferencia La Mañanera del Pueblo de este lunes 10 de agosto, quienes la criticaron por proponer renombrar el “Paso de Cortés” como “Paso de los Pueblos Indígenas”, ubicado entre los volcanes de Popocatépetl e Iztaccíhuatl, durante su primera Jornada Nacional de Reforestación.

En su intervención, Sheinbaum dijo que esta propuesta es porque, antes de la Conquista de Hernán Cortés, era un camino que utilizaron los pueblos indígenas. Además, según la presidenta, las calles, los monumentos reflejan cómo entendemos nuestra realidad, “a quién veneramos o no”, dijo.

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“Y quien se molesta (con su propuesta), pues venera a Hernán Cortés, ¿no?, esa es su referencia, y nosotros estamos en un momento distinto en la historia de México, de reconocer a los pueblos indígenas, ya reconocidos en la Constitución como sujeto de derecho pleno, y ahora hay que reconocerlo en la historia. La referencia de lo que significa, en el presente y futuro", afirmó Sheinbaum Pardo.

Sheinbaum busca oficializar su propuesta de renombrar al “Paso de Cortés”

Claudia Sheinbaum explicó que solicitó a la consejera jurídica, Luisa María Alcalde Luján, revisar el procedimiento adecuado para formalizar su propuesta relacionada con el reconocimiento de los pueblos indígenas a través de renombrar el paso, el llamado “Paso de Cortés”, por “Paso de los pueblos indígenas”, evaluando si esta debe plasmarse en una ley y someterse a aprobación.

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La mandataria plantea el cambio al recordar que el paraje fue transitado por pueblos originarios antes de la llegada española, y menciona que Hernán Cortés habría pasado por esa ruta rumbo a Tenochtitlan

La mandataria subrayó que México transita por una etapa histórica distinta, enfocada en el reconocimiento pleno de los pueblos indígenas, quienes ya han sido reconocidos en la Constitución como sujetos de derecho. Añadió que ahora es necesario que ese reconocimiento se refleje en la historia nacional, así como en el presente y el futuro del país. “Y porque ahí están los grandes valores que todavía, afortunadamente, tenemos las y los mexicanos”, concluyó.

Cuestiona homenajes históricos a Hernán Cortés

Explicó que esta propuesta busca reconocer la historia y el tránsito de las comunidades indígenas antes de la llegada de los conquistadores. Sheinbaum citó una carta de Carlos I de España de 1548, en la que se detallan cargos contra Cortés por ordenar la ejecución de cuatrocientos indígenas y marcar con hierro a tres mil mujeres y niños como esclavos en Tepeaca: “La pregunta es si eso es lo que vamos a seguir reconociendo, se puede llamar paso de los pueblos antes paso de Cortés?”, cuestionó Sheinbaum. Añadió que estos hechos, reconocidos por la Corona española, deberían llevar a una reflexión sobre las referencias históricas que la sociedad mexicana sigue venerando.

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