Del scroll infinito a la IA como psicólogo: la advertencia de Sheinbaum a las familias mexicanas

La presidenta Sheinbaum cuestiona que la IA sea usada cómo psicólogo. (Presidencia)

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En la conferencia matutina de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum advirtió sobre los efectos que el uso incontrolado de las redes sociales y la IA tienen en niños y adolescentes. Acompañada por integrantes de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y especialistas en pedagogía, la mandataria reiteró que los algoritmos modifican los hábitos de consumo e influyen en el comportamiento, la salud mental y la convivencia familiar.

La mandataria detalló que, en promedio, los niños reciben cientos de notificaciones diarias durante el horario escolar, lo que afecta la concentración y amplía la brecha entre la realidad digital y la vida cotidiana. Según cifras citadas por la Secretaría de Educación Pública, en Estados Unidos los menores reciben hasta 237 notificaciones al día, 23 por ciento de ellas en horario de clases. La presidenta subrayó que este fenómeno se replica en México, donde las tendencias de hiperconectividad han transformado la dinámica escolar y familiar.

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Sheinbaum reconoció que, tras la pandemia, el uso de dispositivos móviles se incrementó de forma sostenida, y ahora niñas, niños y adolescentes dedican cerca de siete horas diarias al celular. Este tiempo desplaza actividades de reflexión, interacción social y ejercicio físico, y también impacta en el desempeño académico y el bienestar emocional de los menores.

El efecto del scroll infinito y la IA en la salud mental

La presidenta mencionó que tanto el scroll infinito como la consulta de inteligencia artificial para resolver dudas emocionales han creado nuevas problemáticas en la vida diaria. “Hoy, la inteligencia artificial responde cualquier pregunta sin que investiguemos. Frente a un niño o adolescente que está aprendiendo a pensar, esto puede tener un efecto en su desarrollo”, señaló.

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En la conferencia, Sheinbaum compartió que la inteligencia artificial ya es utilizada como sustituto de profesionales en salud mental. Citó una encuesta realizada por la Subsecretaría de Educación Superior, en la que jóvenes reportaron recurrir a sistemas automatizados para buscar orientación cuando experimentan síntomas como la depresión. “Me impactó muchísimo saber que los jóvenes usan la inteligencia artificial como psicólogo. Preguntan: ‘Me siento deprimido, ¿qué hago?’”, expresó la mandataria.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, destacó que el problema va más allá del acceso a dispositivos. El algoritmo de las plataformas prioriza la retención de la atención y genera dinámicas adictivas que afectan la capacidad de concentración y la tolerancia a la frustración. Según datos compartidos en la conferencia, tras la firma del Programa de Apoyo a la Canasta Básica Alimentaria (PASIC), el precio promedio de la canasta básica ha disminuido 5.8 por ciento, mientras que la atención sostenida en el aula ha caído por el impacto de las pantallas y la inmediatez digital.

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Sheinbaum habla sobre el riesgo de menores con redes sociales. (Presidencia)

La respuesta institucional: regulación y campañas de concientización

Sheinbaum enfatizó que el riesgo no está solo en el uso de la tecnología, sino en la falta de acompañamiento y supervisión. “Las redes sociales están diseñadas para generar adicción. La responsabilidad principal recae en las plataformas, pero las familias deben conocer los riesgos y hablar con sus hijas e hijos”, declaró.

En este contexto, la presidenta informó que dieciséis estados ya han establecido prohibiciones al uso de celulares en escuelas, con respaldo de legislaturas de todos los partidos. La estrategia gubernamental incluye fortalecer la lectura y la convivencia presencial. El gobierno federal implementará una campaña nacional en la que funcionarios públicos y docentes leerán en escuelas, especialmente en tercero de secundaria y bachillerato, como parte del programa “ABC de las emociones”. El objetivo es orientar a los jóvenes sobre el uso excesivo de plataformas, la salud mental y la recuperación de vínculos afectivos.

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La funcionaria advirtió que la discusión sobre la regulación de redes y el uso de inteligencia artificial en México deberá incluir la verificación de edad para el acceso a plataformas, siguiendo el ejemplo de Estados Unidos. Además, pidió abrir el debate a la sociedad para definir hasta dónde debe llegar la intervención estatal y familiar. “No se trata de prohibir, sino de entender el efecto que tienen estas tecnologías en el desarrollo de niñas, niños y adolescentes”, dijo.

Las autoridades educativas confirmaron que la transformación curricular contempla la alfabetización mediática y la formación de una cultura digital que permita a los estudiantes comprender el funcionamiento de los algoritmos y conservar el pensamiento crítico. “No hay una materia específica, pero sí un enfoque transversal para que los niños entiendan lo que ocurre detrás de las pantallas”, afirmó Delgado.

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Sheinbaum concluyó que la problemática de la hiperconectividad y la influencia de la inteligencia artificial en la infancia requiere respuestas colectivas y regulaciones que respondan a una realidad en constante cambio.