Laura Flores vive momentos de terror durante el sismo en Colombia: “Se movió todo y feo”

Laura Flores - (Instagram)

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Laura Flores vivió momentos de tensión durante su estancia en Bogotá, Colombia, luego de experimentar un fuerte sismo mientras se encontraba en el aeropuerto junto a su hija. La actriz compartió un video poco después del movimiento para contar lo ocurrido y expresar su preocupación por las personas que se encontraban en las zonas afectadas.

“Buenos días. Me encuentro en el aeropuerto de Bogotá con mi hija y acaba de temblar duro”, relató Laura al comenzar su mensaje. La actriz explicó que el movimiento le pareció prolongado y que la intensidad fue suficiente para que dentro del aeropuerto se sintiera con claridad.

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“Duró mucho tiempo, yo creo que casi un minuto”, señaló Laura, quien también describió la sensación que experimentó en la terminal: “No pasó nada, pero sí se movió todo y feo. Se sintió feo”. A pesar del susto, confirmó que tanto ella como su hija se encontraban bien.

“Vaya susto”: Laura Flores relata lo ocurrido

Reacción de Laura Flores tras el sismo en Colombia

La actriz explicó que el epicentro no se encontraba en Bogotá, aunque el movimiento se sintió en la ciudad. “El epicentro no fue en Bogotá, fue cerca de acá”, comentó mientras describía la situación que acababa de vivir.

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Otro aspecto que llamó su atención fue la reacción de las personas en el aeropuerto. “Aquí pues no hay protocolo, la gente no está acostumbrada a los temblores”, afirmó Laura, quien consideró que el fenómeno tomó por sorpresa a quienes se encontraban en el lugar.

A través de sus palabras, la actriz también mostró preocupación por la población colombiana. “Espero que todo el mundo esté bien acá en Colombia”, dijo antes de concluir su mensaje con una expresión más relajada: “Eso sí ya pasó”, comentó.

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La actriz envía un mensaje de solidaridad a Colombia

Laura Flores - (Instagram)

Después de grabar el video, Laura Flores acompañó la publicación con un mensaje en el que volvió a expresar el impacto que le dejó el movimiento. “¡Vaya susto! Temblor en Bogotá de 6.4 y duró casi 2 minutos!”, escribió la actriz.

En su mensaje también dedicó palabras de cariño a los colombianos: “Abrazo a la hermosa gente de Colombia, que siempre tiene una sonrisa y una educación divina”. La actriz aprovechó además para aclarar que el aeropuerto El Dorado se encontraba bien.

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“Abrazos a la gente que está en las zonas afectadas en el interior del país”, agregó Laura, extendiendo su solidaridad a quienes pudieron resultar afectados por el sismo.

Laura Flores confirma que está bien tras el movimiento

El sismo ocurrió durante la mañana del 10 de agosto de 2026 y fue percibido en diferentes zonas de Colombia. Laura Flores se encontraba en uno de los puntos más concurridos de Bogotá cuando experimentó el movimiento junto a su hija.

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Aunque el momento generó preocupación, la actriz dejó claro que no sufrió daños y que el aeropuerto donde se encontraba estaba bien. Su principal inquietud pasó entonces a las personas que se encontraban en otras zonas del país.

“Espero que todo el mundo esté bien”, reiteró Laura en su mensaje, dejando claro que, más allá del susto que vivió personalmente, su atención estaba puesta en quienes pudieron haber enfrentado mayores consecuencias tras el movimiento telúrico.

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